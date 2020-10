5° de primaria: actividades Aprende en Casa II 30 de octubre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sigue proporcionando contenido didáctico a los estudiantes de nivel básico en México.

El día de hoy te damos a conocer las preguntas y actividades de este viernes 30 de octubre de 2020 para quinto grado de primaria a través del programa "Aprende en Casa II".

Valores: Las dos cara de la moneda

El día de hoy aprenderás a comparar razones y sentimientos en situaciones de desacuerdo y cómo se puede llegar a una solución.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Qué ves en la siguiente imagen?

Imagen: SEP

Una señora elegante, de perfil. La cara de una persona mayor.

Da clic AQUÍ para leer las historias de Nerea y Elena.

Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo se sienten cada una de las personas?

¿Cuáles fueron las actitudes que provocaron y agravaron el problema?

¿Cuál es la causa principal del problema?

¿Quién tiene la razón?

Inglés: Cómo me veo y qué puedo hacer

El día de hoy aprenderás a describir tu propia apariencia física.

Repasa los siguiente adjetivos:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Notaste que utilizamos dos versiones?

Ahora escribe tu descripción en la libreta. Observa el siguiente ejemplo:

Imagen: SEP

This is Carmen. She is short and chubby. She has a round face. She has a big nose. She has wrinkles and hoary hair. She can cook.

Lenguaje: Y tú, ¿sabes cómo elaborar un resumen?

El día de hoy aprenderás a realizar síntesis y resúmenes incorporando información de fuentes orales y escritas.

Observa los siguientes videos:

Aprende a identificar tus emociones.

El resumen.

Da clic AQUÍ para leer más información sobre el tema.

Salud e higiene: Oxigeno mi cuerpo

El día de hoy aprenderás a promover acciones para reducir la propagación de enfermedades transmisibles.

En esta temporada de frío una de las enfermedades más comunes es la influenza.

¿Pero qué es esa enfermedad?

¿Cómo se contagia?

¿Qué síntomas presenta?

Observa el siguiente video:

Influenza estacional

¿Quieres saber qué le pasa a nuestros pulmones cuando fumas?

Observa el siguiente video:

Tabaquismo

