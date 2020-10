Actividades Aprende en Casa II 4° de primaria 22 de octubre

Continúa la educación a distancia correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.

El día de hoy te compartimos las preguntas y actividades de este jueves 22 de octubre de 2020 para cuarto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa II".

Lenguaje: Divirtiéndonos con trabalenguas

El día de hoy continuarás trabajando con rimas en los trabalenguas.



Actividades "Aprende en Casa II"

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto de la página 20 a la 26.

Lee el siguiente trabalenguas:

¿Cómo quieres que te quiera?

Si el que quiero que me quiera

No me quiere como quiero que me quiera.

El siguiente trabalenguas se encuentra en la página 23 de tu libro de texto.

Imagen: SEP

Lee con atención el siguiente trabalenguas:

Imagen: SEP

¿Cómo le podrías cambiar la rima?

Observa este ejemplo:

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 4. Trabalenguas de dragones (Narración)

Matemáticas: Las combinaciones

El día de hoy aprenderás sobre las combinaciones.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Cuántas combinaciones puedes realizar?

Imagen: SEP

Utiliza el siguiente organizador gráfico:

Imagen: SEP

¿Cuántos cambios de ropa se tienen?

Resuelve la siguiente situación:

Si tengo una sudadera, dos playeras y dos pantalones, ¿cuántas combinaciones podré formar?

Imagen: SEP

Organiza la información de esta situación en un diagrama de árbol como se muestra en el siguiente ejemplo:

Imagen: SEP

¿Cuántas combinaciones obtuviste?

Ahora resuelve la siguiente situación:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Geografía: ¡Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos!

El día de hoy conocerás las características distintivas de ríos, lagos, lagunas, mares y océanos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa la siguiente imagen:

Imagen: SEP

Los océanos son cuerpos de agua que rodean a las masas continentales.

Los mares son cercanos a las costas y se encuentran relativamente a baja profundidad, que van desde los 50 hasta los 1500 metros.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Los golfos son mares que se encuentran casi rodeados por tierras emergidas.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto de la página 53 a la 57.

Imagen: SEP

Inglés: ¿Cómo pedir algo?

El día de hoy continuarás aprendiendo frases que te ayudarán a pedir lo que deseas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Making requests

Lee la siguiente historia:

Imagen: SEP Escucha la canción “May I Have an Apple, Please?”:

Por último, repasa las expresiones para pedir algo:

Imagen: SEP

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo