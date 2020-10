Actividades Aprende en Casa II 5° de primaria 21 de octubre

Continúan la educación a distancia correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.

El día de hoy te compartimos las preguntas y actividades de este miércoles 21 de octubre de 2020 para quinto grado de primaria que propone "Aprende en Casa II".

Matemáticas: Envíos por paquetería

El día de hoy aprenderás a extraer información de mapas viales reales.

Actividades "Aprende en Casa II"

Realiza los siguientes ejercicios:

Localiza la botella, te puedes orientar con los puntos cardinales.

¿En dónde está ubicada la estación de bomberos?

¿Hacia qué punto cardinal se dirige el motociclista?

¿Qué más debemos considerar en la interpretación de mapas?

Identificar los sitios importantes para tomarlos como referencia.

El número de cuadras.

Nombre de las calles.

Hacer caso a los señalamientos viales para evitar infracciones y accidentes.

La dirección de entrega debe tener los datos correctos.

Reto de Hoy

Resuelve las actividades que se encuentran en tu libro de texto en las páginas 27 y 28.

Lenguaje: ¡Vamos a investigar sobre los huracanes!

El día de hoy aprenderás a investigar sobre un tema en específico.

Actividades "Aprende en Casa II"

Responde las siguientes preguntas:

¿Por qué llueve tanto?

¿En qué época del año llueve más?

¿Qué es un huracán?

¿En qué época se producen los huracanes?

¿Dónde se forma un huracán?

¿Por qué se les ponen nombres de personas?

¿Cuáles son sus categorías?

¿En dónde hay huracanes?

¿Cómo se forma un huracán?

¿En dónde podemos encontrar información sobre los huracanes?

Observa la siguiente imagen:

Revisa esta otra imagen:

Observa el siguiente video:

¿Qué es un huracán?

Reto de Hoy

Observa el siguiente video:

Temporada de huracanes 2020.

Geografía: Los recursos hídricos y su importancia mundial

El día de hoy aprenderás la importancia de la distribución de los principales ríos, lagos y lagunas de los continentes.

Actividades "Aprende en Casa II"

Lee la noticia de la página 53 de tu libro de texto.

Observa las siguientes imágenes:

Mira el siguiente video:

Aprovechamiento de agua pluvial

Observa el siguiente video:

Cuidado del agua

Reto de Hoy

Investiga cuáles ríos, lagunas y manantiales están cerca de tu localidad.

Civismo: Niñas y niños ejercemos nuestro derecho a la protección

El día de hoy aprenderás a ejercer tus derechos para proteger tu dignidad como persona.

Actividades "Aprende en Casa II"

Lee el siguiente fragmento:

Tío Anselmo, lo que me haces no me gusta nada. ¡No!, no sigas. ¡Detente! ¡Déjame en paz!

El tío Anselmo no le hace caso y Estela nota como desde dentro le sale un grito enorme, un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro, resuena por China y por Australia y les llega a los pingüinos del Polo Sur y a las jirafas de África, entonces toda ella se convierte en el grito y siente como tiemblan las hojas de los árboles de la selva, como los caracoles esconden los cuernos, como los perros corren debajo de las camas y todas las nubes se ponen a llover.

En ese momento el tío Anselmo le arregla el vestido con rapidez y aparecen por la puerta su mamá y su papá, también se asoman abuelas y abuelos y la tía Martha y el tío Javier y hasta la prima Miriam — ¿Qué pasó? —preguntan todos a la vez. El tío Anselmo, que de golpe se puso pálido como la leche, dice: —No, nada, estábamos jugando. Estela lo mira y dice: —No, yo no estaba jugando, mi tío dijo que era un juego, pero a mí no me gusta nada, Estela corre hacia mamá, que la abraza y le da un beso muy tierno, Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará mañana, hoy sólo tiene ganas de abrazarla.

¿Piensas que el secreto que le pedía el tío Anselmo a Estela debía guardarlo y no decirle a nadie?

Reto de Hoy

Anota en tu cuaderno a los adultos en quienes más confías junto con sus números telefónicos.

