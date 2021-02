Actividades y preguntas 5º de primaria 12 de febrero Aprende en Casa 3

Por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanecen las clases a distancia para los estudiantes de educación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las preguntas y actividades de hoy viernes 12 de febrero de 2021 para quinto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Valores: ¡Un conflicto, una oportunidad!

El día de hoy aprenderás a reconstruir un estilo de comunicación asertiva para manejar el enojo al resolver un conflicto dentro de tu comunidad.

Observa con atención los siguientes videos:

Vitamina Sé. Trucas

¿Qué te gusta hacer con tus emociones?

¿Qué haces cuando te sientes enojada o enojado?

Manejo de la Ira. Agustín y Carola

¿Viste qué hace Agustín con su enojo?

¿Cómo se siente Carola por el enojo de Agustín?

¿Cómo debe ser, la comunicación asertiva?

Lenguaje: Aprendiendo a leer y escribir en la lengua indígena y en español lx skatma ik tsoknum nakin tachiuinkan

El día de hoy aprenderás a fortalecer habilidades de lectura y escritura en lengua indígena y en español.

Letras del tutunaku pueden ir al principio, en medio y al final.

a, kg, t, i, u, s, n, k, p, l, lh, x, m, ts, w, ch, e, o, y, tl, j, ’ (glotal) y r.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Chu´uajtsa pulhmantsá ix xauat, tsukunitsa xa xiuit, palajtsa na makgala tsaktsa.

Tseuanit tasuyu ix kaxauatna, xpipilekg ta kgelhpukgostla´uan.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Elabora un alfabeto ilustrado como se muestra en el siguiente ejemplo:

Imagen: SEP

Inglés: Peticiones, peticiones

El día de hoy escucharás y explorarás expresiones para aceptar peticiones.

Realiza el siguiente juego:

Do you want to paly? / ¿Quieres jugarlo?

Si la otra persona dice “left” brincarás a la izquierda. Si dice “right” brincarás a la derecha.

Observa las siguientes imágenes y genera conversaciones a partir de lo que ves.

Imagen: SEP

¿Qué podría ser?

Imagen: SEP

¿Te lo puedes imaginar?

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Tuviste oportunidad de anotar lo más importante?

Matemáticas: Buscando el factor constante entre tablas

El día de hoy aprenderás a identificar el factor constante de proporcionalidad al establecer las relaciones entre los valores dados en las tablas.

Leonardo, un alumno de Ciudad Victoria Tamaulipas, cuenta que su abuelo José, se dedica a la venta de naranjas y utiliza una tabla para anotar las ventas del día. Pero se le ensució y se le borraron algunos datos y no sabe lo que vendió. Leonardo quiere que le ayudes a él y a su abuelo a completar la tabla.

Imagen: SEP

¿Cómo saber cuáles son los datos que faltan en la tabla de las ventas del día?

¿Qué diferencia encuentras en los datos que tiene la tabla?

¿Por qué utilizarías la multiplicación?

¿Cómo se le llama al número que multiplicando a cualquiera de los datos de la columna izquierda da como resultado los datos?

¿Qué operación utilizaste para encontrar los valores de los datos faltantes?

¿Cuál sería la mínima información que debemos tener?

¿Qué relación hay entre las dos columnas?

¿Dónde crees que podemos utilizar este tipo de tablas de proporcionalidad?

