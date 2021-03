Actividades y preguntas 5° de primaria 22 de marzo Aprende en Casa 3 

Por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanecen las clases a distancia para los estudiantes de educación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las preguntas y actividasdes de hoy lunes 22 de marzo de 2021 para quinto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Valores: A veces se gana, a veces se pierde

El día de hoy aprenderás a valorar a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa con atención el siguiente video:

Sin tinta

Ciencias naturales: Masa y volumen

El día de hoy aprenderás a identificar a la masa y al volumen como propiedades medibles.

Actividades "Aprende en Casa 3"

La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, y puede encontrarse en los diferentes estados físicos de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma.

Los sólidos tienen masa, volumen y forma constante. No se pueden comprimir, es decir, no pueden reducir su volumen al aplicarles una fuerza y no fluyen, es decir, no se desplazan sobre las superficies.

Los líquidos tienen masa y volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente en el que estén. Y fluyen o escurren.

Los gases tienen masa constante, pero su volumen y su forma se adaptan para llenar el recipiente que los contiene, es decir, se expanden o se comprimen.

Mira la siguiente tabla:

Imagen: SEP

Responde las siguientes preguntas:

¿La madera tiene volumen y forma definidos?

¿Fluye en algún recipiente?, ¿se comprime?

¿Se comprime?

¿El papel tiene forma definida?

¿Fluye en algún recipiente?

¿Se comprime?

¿Qué dirías de ella?

¿La miel tiene forma definida?

¿Fluye en algún recipiente?

¿Fluye en algún recipiente?

¿Tiene forma definida?

¿Fluye en algún recipiente?

Artes: El chiste de la comedia

El día de hoy aprenderás a reconocer el "tono festivo" e identificar el uso y función de los movimientos y los sonidos para lograrlo, escénica y actoralmente, en una representación cómica.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes videos:

El Tono, Obra Actuación

Movimiento y comedia ConArte y La Bomba Teatro

La flauta mágica. La reina de la noche. W.A. Mozart

Música y comedia ConArte

