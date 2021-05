Actividades y preguntas 5° de primaria 28 de mayo Aprende en Casa 3 

Por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanecen las clases a distancia para los estudiantes de educación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las preguntas y actividades de hoy viernes 28 de mayo de 2021 para quinto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Matemáticas: De brinco y brincos

El día de hoy aprenderás a utilizar la expresión n/m para representar el ciciente de una medida entera (n) entre un número natural (m): 2 pasteles entre 3; 5 metros entre 4, etc.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa el siguiente video:

Salto de trompo de Camila

Consulta tu libro de texto en la página 160.

Imagen: SEP

Lenguaje: Canciones, música y danza de la tradición Totonakú

El día de hoy aprenderás a comprender el contenido de canciones de su tradición y su lengua.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes videos:

Fiesta de mi pueblo

Da clic AQUÍ para ver.

¿Cuánto dura la fiesta patronal?

¿Quiénes participan en los preparativos y en la organización de la fiesta?

¿Quiénes danzan y tocan la música de la tradición?

¿Por qué se dejó de practicar la danza de los voladores?

Vitamina Sé. Cápsula 211. El volador de Papantla (Narración)

Ecos indígenas - XECTZ "La voz de la sierra norte". Cuetzalan, Puebla I (12/11/2020)

Valores: La carta de la tristeza

El día de hoy aprenderás a evalúar las distintas emociones relacionadas con la tristeza, identificar la intensidad en cada uno y cómo las puedes aprovechar para tu bienestar propio y el de los demás.

Actividades "Aprende en Casa 3"

La tristeza tiene 5 intensidades:

Imagen: SEP

La tristeza es una emoción básica, que nos permite valorar lo que hemos perdido y al identificar su intensidad podemos tomar decisiones para nuestro bienestar y el de los demás.

¿Quién no ha sentido tristeza?

¿Te ha pasado que extrañas a alguien y cuando te acuerdas de esa persona te sientes triste?

¿Alguna vez estuviste con una persona a la que quisiste mucho, pero tuvieron que alejarse por alguna situación?

Inglés: Exploremos guías ilustradas

El día de hoy aprenderás a identificar la información proporcionada en guías ilustradas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Today, we will continue talking about this topic.

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Rutila y Ruperto

