Actividades y preguntas Aprende en Casa II 4° de primaria 19 de noviembre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa proporcionando contenido didáctico para alumnos y alumnas de nivel básico en México.

A continuación, te damos a conocer las actividades de este jueves 19 de noviembre de 2020 para cuarto grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa II".

Inglés: Exploremos algunas fábulas

El día de hoy explorarás secuencias ilustradas en fábulas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Lee el nombre de las siguientes fábulas y di si las conoces.

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

¿Te gustó la fábula del zorro y las uvas?

¿Pudiste adivinar cuál es la moraleja?

Da clic AQUÍ para leer la siguiente fábula titulada The Lion and the Mouse / El león y el ratón.

Da clic AQUÍ para leer la siguiente fábula titulada The tortoise and the Hare / La Tortuga y la liebre.

Da clic AQUÍ para leer la siguiente fábula titulada The dog and his reflectión / El perro y su reflejo.

Geografía: La importancia de los suelos y las actividades humanas que lo degradan

El día de hoy aprenderás sobre la importancia de los suelos y las actividades humanas que lo degradan.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en las páginas 75 y 76.

Observa el siguiente video:

Suelos

Observa la siguiente información:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Mira el siguiente video:

Acción Verde – La deforestación

Elabora un cartel en el que des a conocer a tu comunidad las causas principales de la degradación del suelo.

Imagen: SEP

Lenguaje: ¿Hacia donde vamos?

El día de hoy continuarás aprendiendo a interpretar croquis y a utilizar el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre trayectos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto de la página 28 a la 35.

Observa el siguiente croquis.

Imagen: SEP

Observa el siguiente croquis que muestra el trayecto que sigue un niño que se llama Raúl, cuando sale del metro, para ir a su escuela.

Imagen: SEP

Observa el siguiente croquis que tuvo que hacer Lola cuando fue a una fiesta de quince años, para que unos amigos pudieran llegara a la misa.

Imagen: SEP

Matemáticas: ¿Qué nos dicen las etiquetas en los productos?

El día de hoy aprenderás a interpretar y usar información explícita que aparecer en un anuncio.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa la siguiente imagen que complementa esta información:

Imagen: SEP

Observa la siguiente imagen:

Imagen: SEP

Ahora lee la información de manera general de la siguiente etiqueta:

Imagen: SEP

¿Cuál es la capacidad del envase que corresponde a esta etiqueta?

¿Cuántos gramos de sal contiene la botella de refresco de acuerdo a la información de la etiqueta?

¿A qué cantidad de refresco corresponde la información nutrimental de la etiqueta?

¿Cuántas porciones tiene este refresco?

Da clic AQUÍ para ver más información.

