Actividades y preguntas Aprende en Casa II 5° de primaria 27 de noviembre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa proporcionando contenido diáctico para alumnos y alumnas de nivel básico en México.

A continuación, te damos a conocer las actividades y preguntas de este viernes 27 de noviembre de 2020 para quinto grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa II".

Matemáticas: Récords olímpicos

El día de hoy analizarás el significado y el valor de una fracción decimal.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Fracciones y decimales

Da clic AQUÍ para ver.

Realiza la siguiente Olimpiada Numérica.

Imagen: SEP

Con la información de la tabla, vamos a contestar la siguiente pregunta, ¿A cuántos centímetros equivale el lanzamiento de Jan Zelezny?

Entonces de cuántos metros y centímetros es el Record de Jan Zelezny.

98.48 m es equivalente a 98 m y 48 cm, ya que 48 representa los centésimos, es decir 48 partes de 100 centímetros, del metro.

¿A cuántos centímetros equivale el lanzamiento de Alemania?

¿Cuántos centímetros de diferencia hay entre el primer y segundo lugar?

¿Cómo representas en metros la diferencia entre el primer y segundo lugar?

Estas son las medidas oficiales del instrumento para el lanzamiento de martillo.

Imagen: SEP

Para la siguiente pregunta se debe considerar la siguiente información: La décima parte de un centímetro es un milímetro, ¿Cuántos milímetros mide el diámetro de la bola de acero para los hombres?

¿Cuántos milímetros mide el diámetro de la bola de acero para las mujeres?

Imagen: SEP

¿Cuántos miligramos pesa la medalla de plata?

¿Cuántos miligramos pesa la medalla de oro?

Valores: ¡Entre dos, sí podemos!

El día de hoy aprenderás a valorar tu capacidad para mejorar tu entorno inmediato.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para leer el siguiente cuento.

¿Te das cuenta como la niña logró superar un obstáculo, que en este caso era el miedo a la oscuridad, con la ayuda de los demás?

Inglés: We are lost!

El día de hoy explorarás descripciones del entorno inmediato para desplazarte.

Actividades "Aprende en Casa II"

Es necesario que anotes en tu cuaderno lo siguiente:

Where is the school? / ¿Dónde está la escuela?

How can I get to the school? / ¿Cómo puedo llegar a la escuela?

Is there a school near here? / ¿Hay alguna escuela cerca de aquí?

How can I go from the school to the bus stop? / ¿Cómo puedo ir de la escuela a la parada de autobús?

Mira el siguiente video:

Jonny Frank

Da clic AQUÍ para conocer más información.

Lenguaje: ¿Cómo se organizan en tu comunidad?

El día de hoy compararás puntos de vista y opiniones sobre temas de reflexión intra e intercultural.

Actividades "Aprende en Casa II"

Anota las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Sabes qué es una práctica cultural?

¿Qué prácticas culturales identificas en tu comunidad?

¿Quiénes realizan las prácticas culturales?

¿Cómo las realizan?

Mira los siguientes videos:

Leyendas del pueblo otomí. Los Uémas

Otomíes. CELCI Hidalgo. Ventana a mi Comunidad. VTS 02 1

