Actividades y preguntas para 4° de primaria 14 de enero Aprende en Casa 3

Por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanecen las clases a distancia para los estudiantes de eduación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las preguntas y actividades de hoy jueves 14 de enero de 2021 para cuarto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Inglés: Let's play!

El día de hoy reforzarás la pronunciación de las oraciones vistas en la sesión de "I am going to".

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa con atención los siguientes videos:

Video recomendaciones

Making Requests Con estas frases aprendiste una canción. ¿Recuerda la canción? May I have an Apple please song

Geografía: Los elementos del mapa

El día de hoy reafirmarás los conocimientos sobre los elementos del mapa, herramienta fundamental de la Geografía.

Actividades "Aprende en Casa 3"

¿Qué información nos proporcionan los mapas?

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Los mapas y su interpretación

Lenguaje: Resumen del resumen

El día de hoy reforzarás los pasos para realizar un resumen.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes videos:

Cápsula de Don Leopoldo