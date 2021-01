Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 3° de primaria 29 de enero 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te compartimos las actividades y preguntas para tercer grado de primaria de este viernes 29 de enero de 2021 que establece le programa "Aprende en Casa 3".

Matemáticas: Con mucha precisión

El día de hoy aprenderás a utilizar la regla graduada como instrumento para verificar longitudes estimadas.

Consulta tu libro de texto en las páginas 57 y 58.

Inglés: What's your favorite story?

El día de hoy aprenderás a explorar fragmentos de cuentos infantiles ilustrados de distintos géneros.

Se trata de adivinar el animal del cuento.

I have a flat face. Tengo la cara plana.

I eat insects. Como insectos.

I´m more active at night. Soy más activo por la noche.

Also, I can turn my head 270 degrees. También puedo girar mi cabeza hasta 270 grados.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

I am an insect. Soy un insecto.

I can jump very high. Puedo saltar muy alto.

I can make a chirping noise and people say I sing. Puedo emitir un sonido, el cual las personas dicen que es un canto.

I am an insect. Soy un insecto.

I have a big head. Tengo una cabeza grande.

I live almost everywhere, except in cold weather. Vivo casi en todos los lugares excepto en clima frio.

I´m famous for being a hard-working animal. Soy famoso por ser un insecto muy trabajador.

I´m a big animal. Soy un animal grande.

I can smell and hear very well but, I have a poor sight. Puedo olfatear y escuchar muy bien, pero mi vista no es tan buena.

I have horns. Tengo cuernos.

I live in Alaska, Canada and in the North of Europe.Vivo en Alaska, Canadá y el norte de Europa.

Valores: Explorando el universo de las emociones

El día de hoy aprenderás a identificar habilidades personales y sus emociones para indagar situaciones de tu entorno social.

¿Te acuerdas que la semana pasada Adriana y Angélica iniciaron un viaje por el Universo emocional?

Observa el siguiente video:

Universo de emociones

