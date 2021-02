Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 3° de primaria 5 de febrero 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te compartimos las actividades y preguntas para tercer grado de primaria de este viernes 5 de febrero de 2021 que establece el programa "Aprende en Casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: Información en gráficas de barras

El día de hoy aprenderás a interpretar información de una gráfica de barras.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: Preguntas y actividades 3° de primaria 4 de febrero Aprende en Casa 3

Observa la siguiente gráfica:

Imagen: SEP

Daniela también realizó su gráfica de la cantidad de personas que usan cubrebocas en las familias, su amigo doctor de la cantidad de vacunas contra COVID-19 que llegan a México en los diferentes embarques y Panchito de la cantidad de libros que hay en las casas de sus amigas y amigos. ¿Qué pasaría si tuviéramos las gráficas de barras de todas las niñas y los niños de México?

¿Cuántas personas participan en la encuesta?

¿Cuál es la diferencia entre el niño que tiene más libros en su casa y el que tiene menos?

¿Cuántos libros necesita comprar Ana para tener la misma cantidad que Matías?

¿Cuántos libros más tiene Luisa que Ana?

Observa la siguiente gráfica e identifica sus coincidencias y similitudes.

Imagen: SEP

La gráfica que elaboró su amigo sobre la cantidad de vacunas contra COVID-19 que llegan a México, las cantidades de vacunas que llegan en cada embarque se presentan de manera diferente.

Imagen: SEP

Da clic AQUÍ para conocer más información sobre el tema.

Inglés: Story time

El día de hoy aprenderás a interpretar el contenido de un cuento.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Lee el siguiente cuento titulado "The three Little pigs".

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Did you like the story? / ¿Les gustó el cuento?

Da clic AQUÍ para conocer más información sobre el tema.

Valores: Universo de emociones: el enojo

El día de hoy aprenderás a regular el estado emocional del enojo y evitar reaccionar de mal manera en situaciones adversas o aflictivas por medio de una exploración de las emociones.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: Primaria 1° Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 5 de febrero

Da clic AQUÍ para leer la siguiente situación.

Observa los siguientes videos:

El enojo

Expresión de Emociones

Da clic AQUÍ para ver.

Reto de Hoy

El reto de hoy es que identifiquen cómo se manifiesta el enojo en su cuerpo y también qué situaciones les provocan enojo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo