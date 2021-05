Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 6° de primaria 28 de mayo

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te compartimos las actividades y preguntas para sexto grado de primaria de este viernes 28 de mayo de 2021 que establece el programa "Aprende en casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: ¿Qué pasa con el volumen?

El día de hoy aprenderás a calcular el volumen de primas mediante el conteo de unidades.

Leer más: 4° de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 28 de mayo

Actividades "Aprende en Casa 3"

Consulta tu libro de texto en la página 128.





Valores: La carta de la tristeza

El día de hoy aprenderás a evaluar las diferentes emociones relacionadas con la tristeza e identificar la intesidad en cada una y cómo las puedes aprovechar para su bienestar propio y de los demás.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Pregúntate, ¿Cómo vas a identificar la tristeza?

En cuanto a intensidad, no es lo mismo sentir tristeza por perder algo material, como un juguete, que extrañar a un ser querido. En ambas circunstancias está la tristeza, pero la diferencia está en el grado de intensidad de cómo las personas la sienten. Dependiendo de la intensidad de la emoción, es decir, que tan ligero o fuerte es lo que sienten.

Imagen: SEP

Recuerda que cada persona expresa de manera personal lo que siente, y que la familia de la tristeza se conforma del desaliento, la pesadumbre, la tristeza, la aflicción, y la agonía.

Imagen: SEP

Una vez que sepas la intensidad de la tristeza y lo que la provoca o detona, sabrás cómo actuar para regularla. La felicidad está en tus manos, está en la forma en que manejas las emociones que tienes.

Para finalizar, platica con alguien acerca de algo que te haya generado mucha tristeza. Trata de identificar cual es la intensidad de la emoción que sientes.También pídele que te platique de algo que le provoca mucha tristeza e ideintifica la intensidad de su emoción.

Artes: El acordeón de Javier Zabaleta

El día de hoy aprenderás a asistir y observar espectáculos escénicos que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las Secretarías de Educación y Cultura Estatales.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa una interpretación de Javier Zabaleta con su acordeón en el siguiente video.

Imagen: SEP

Sueña (Intocable) Acordeón y Bajo Quinto ft. Javier Zabaleta

Inglés: Exploremos guías ilustradas

El día de hoy aprenderás a identificar la información proporcionada en guías ilustradas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: 3° de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 28 de mayo

Today, we will continue talking about this topic.

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Rutila y Ruperto

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo