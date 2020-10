Aprende en Casa II: actividades y preguntas para 1° de secundaria 21 de octubre

Por medio del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúan las clases a distancia para los estudiantes de educación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las actividades y preguntas de hoy miércoles 21 de octubre de 2020 para primer grado de secundaria que propone el programa "Aprende en Casa II"

Biología: ¡A que te pico el ojo!

El día de hoy aprenderás a identificar adaptaciones de respuesta en los organismos derivadas de los estímulos del medio.

¿Te has preguntado por qué percibes la sensaicón de hambre cuando has pasado varias horas sin alimento?, ¿Por qué se "enchina" la piel cuando hace frío? Etc...

Observa la siguiente imagen:

¿Por qué reacciona el tlaconete?

Observa los siguientes videos:

LA IRRITABILIDAD RESPUESTA ADAPTATIVA DE LOS SERES VIVOS

Respondiendo al ambiente

Para entender mejor el tema, observa el siguiente video:

¡No te quemes!

Reto de Hoy

Investiga sobre la respuesta de las plantas a la luz.

Artes: Historia de vida

El día de hoy aprenderás a representar una situación relacionada a tu contexto.

Observa el siguiene video:

Vitamina Sé. Cápsula 113. El piojo (Música)

Reto de Hoy

Explora diversas formas expresivas para vivir un momento histórico.

Geografía: Regiones sísmicas y volcánicas en el mundo

El día de hoy aprenderás a relacionar la distribución de las placas tectónicas con el vulcanismo y la sismicidad registrados en distintas regiones del mundo.

Observa el siguiente video:

Las Placas Tectónicas y el vulcanismo

Observa el siguiente video:

Estado de México

Historia: El presente del pasado: en busca de la historia 2

El día de hoy revisarás un tema perteneciente a la asignatura de Historia 1, en el cual se explica la segunda etapa de la investigación histórica.

Lee el siguiente fragmento:

Da clic AQUÍ para ver.

Reflexiona sobre los deberes de un historiador.

¿Consideras que solo es válido emplear las fuentes para construir una versión confiable y verificada del pasado?

¿Crees que la historia se contruye solamente a partir de documentos escritos?

Observa el siguiente video:

Buscar vestigios, desenterrar el pasado

¿Qué observas en la siguiente imagen?

¿Qué elementos puedes identificar?

¿Cómo se analizan otras fuentes históricas?

Resulta de gran importancia realizar fichas bibiográficas para consignar los datos de cada documento consultado.

Título del documento

Autor

Título del libro

País donde se publicó

Edición

Año de publicación

Página

Observa el siguiente video:

Las diferentes versiones de la historia

