Aprende en Casa II: actividades y preguntas para 6° de primaria 9 de octubre

Por medio del programa “Aprende en Casa II” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúan las clases a distancia para los estudiantes de educación básica en México.

A continuación, te proporcionamos las actividades y preguntas de hoy viernes 9 de octubre de 2020 para sexto grado de primaria que propone el programa "Aprende en Casa II".

Valores: Me conozco y me regulo

Aprenderás a anticipar los estímulos que conllevan a un estado emocional aflictivo e implementarás estrategias preventivas de regulación.

Actividades "Aprende en Casa II"

Lee la siguiente información que te ayudará a identificar estrategias de regulación.

Da clic AQUÍ para ver.

Reto de Hoy

Escribe en tu diario de emociones y piensa si hay alguna forma de hacer un cambio en tu vida.

Inglés: ¡Organicemos una fiesta!

El día de hoy aprenderás a analizar algunas invitaciones de fiestas en inglés.

Actividades "Aprende en Casa II"

Can you repeat after me?¿Puedes repetir después de mí?

Balloons– Globos!

Birthday– Cumpleaños!

Jello – Gelatina

Candles– Velas

Music – Música

Decorations– Decoraciones

Fruit– fruta

Friends – Amigo

Games– Juegos

Presents- Regalos

¿Cuál de estos adivinaste?

¿Cuáles ya conocías?

Ahora observa la siguiente invitación para una fiesta:

Imagen: SEP

Haz un análisis de la invitación. Es importante recordar las palabras claves.

WHAT –QUÉ

WHERE –DÓNDE

WHEN –CUÁNDO

WHY –POR QUÉ

HOW –CÓMO

¿Reconoces alguna palabra en la invitación?

¿Hay alguna que se te haga conocida?

¿Hay alguna palabra que se parezca en español?

Practica lo siguiente:

What day is Lea’s party? –¿Qué día será la fiesta ?

When is the party? –¿Cuándo es la fiesta?

What time does the party start? –¿A qué hora es la fiesta?

Where is the party being held? –¿En dónde será la fiesta?

¿Lograste encontrar todas las respuestas a las preguntas?

Ahora crearás tu propia invitación. Recuerda los datos que deben contener.

¿Qué es lo primero que debemos escribir?

¿De quién es el cumpleaños? ¿Será el tuyo? ¿O será el de alguien de tu familia?

¿Cuándo y a qué hora será la fiesta?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

Reto de Hoy

Elaborar invitaciones para el próximo cumpleaños de los miembros de tu familia.

Matemáticas: Problemas aditivos con números decimales II

Aprenderás a resolver problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios.

Actividades "Aprende en Casa II"

El día de hoy concluirás el desafío número 7 llamado "Rompecabezas" el cual puedes encontrar en tu libro de texto en la página 18.

Ahora intenta resolver mentalmente el siguiente cálculo:

Se sabe que 0.25 + 0.75 = 1 ¿Podrías armar otras sumas con números decimales que den por resultado 1?

En los siguientes casos completa lo que le falta a cada número para llegar a 1:

0.84

0.95

0.125

Calcula mentalmente:

3 + 0.2 + 0.03 =

0.3 + 0.03 + 0.003 =

– 0.5 =

Calcula mentalmente :

Resta 0.1 a los siguientes números:

3.5

1.75

Ahora concluye el desafío de la página 18.

Imagen: SEP

Reto de Hoy

¿Qué número habrá que sumar al número de la primera columna para obtener el de la segunda? Anótalo en la tercera columna.

Teniendo en el visor de la calculadora Teniendo en el visor de la calculadora Se obtiene como resultado ______________________ 3.5 4 2.83 3 0.08 1 1.11 2 3.005 2

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo