Aprende en Casa II: preguntas para 4° de primaria 5 de octubre

Las clases para estudiantes de educación básica de México continúan a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te compartimos las preguntas, actividades y temas correspondientes a la clase de hoy 5 de octubre para cuarto grado de primaria con "Aprende en Casa II".

Ciencias Naturales: Sistema inmunológico

En la clase de hoy vas a aprender acerca de la importancia del sistema inmunológico para la defensa y protección del cuerpo humano, también conocerás algunas acciones para el cuidado en la vida diaria, todo esto te ayudará a entender qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo.

Observa el siguiente video del minuto 4:50 al 7:32 para aprender sobre el sistema inmunológico:

Factor Ciencia - El sistema inmunológico

Juega con la siguiente sopa de letras, en la que tienes que encontrar palabras relacionadas con el sistema inmunológico:

Imagen: SEP

Ahora observa con atención el siguiente esquema que muestra en qué partes de nuestro organismo se encuentra el sistema inmunológico:

Imagen: SEP

Como pudiste notar, el sistema inmunológico se sitúa en distintos órganos que incluyen:

Amígdalas

Vasos linfáticos

Glándula timo

Apéndice

Médula ósea

Bazo

Ganglios linfáticos

Ahora que has aprendido sobre el sistema inmunológico y los órganos que lo integran, lee atentamente la siguientes reomendaciones para mantener en excelentes condiciones tu sistema inmunológico:

Mantén una dieta equilibrada

Lávate las manos

Date tiempo para descansar

Ejercítate

Hidrátate

Reto de hoy

Practica en casa junto a tu familia las cinco recomendacione para fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo.

Realiza un dibujo en el que destaques la función de los glóbulos blancos en el sistema inmunológico, recuerda dibujar los antígenos y los anticuerpos.

Educación Socioemocional: Aprendo de mis errores

En la sesión de hoy vas a reflexionar sobre la importancia de reconocer tus errores para no cometerlos por segunda vez. Para ello realizarás la siguiente dinámica: cada determinado tiempo haz una pausa por unos segundos, cierra tus ojos y descansa tu mente, tras la pausa continúa con el trabajo de la clase.

1. Observa el siguiente video en el que se muestra la historia de Don Leopoldo y Juan Palomo, para reflexionar sobre la idea de aceptar tus arreros para no volverlos a cometer.

Don Leopoldo y Palomo

Para ver el video debes dar clic AQUÍ.

¿Qué opinas de esta situación?

¿Tiene sentido lo que proponen estos dos personajes para poder solucionar el conflicto

Lo importante fue que Don Leopoldo y Palomo pudieron darse cuenta de que las cosas se pueden solucionar si tienen comunicación y se ayudan mutuamente. Pero lo más importante fue que a pesar de todo, Juan Palomo aceptó que fue su error el no unirse a tiempo a la sesión de Zoom, mientras que Don Leopoldo prometió no tomarse las cosas tan personales y decirlo que le molesta.

¿Tú qué crees que sea lo primero que debes hacer para no volver a cometer un error?

Lo primero es darte cuenta de que cometiste un error e identificarlo.

2. Analiza con atención la siguiente historia que comparte una joven llamada Alejandra:

"Un día tenía mucho trabajo, me sentía muy cansada y no tenía ganas de absolutamente nada, en mi mente se habían acumulado muchas tareas.

Al día siguiente que me levanté, me metí a bañar y se me terminó el gas de mi casa, el agua estaba helada.

Llamé a las personas del gas y me dijeron que iban a tardar muchísimo en llegar, estaba sintiendo como si mi mandíbula se empezara tensar y estaba a punto de explotar como una olla express.

Pero antes de decirle de cosas a la otra persona, me di cuenta de que tenía que tranquilizarme, respirar.

Entonces únicamente le dije que no podía esperar a que se desocupara y le colgué amablemente.

Eso me hizo reflexionar que tengo que administrar mi tiempo, no solo para mi trabajo, sino para todo lo que tengo pendiente en casa.

Fue mi error no haberme organizado, y me sentí mal, pero ahora aprendí que tengo que pedir las cosas con anticipación para evitar bañarme con agua fría".

¿Alguna vez has cometido algún error y has aprendido de él?

¿Sabes cómo aprender de tus errores?

Recuerda que nadie es perfecto y todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y reconocerlos porque al equivocarnos, se aprende y se evoluciona.

Reto de hoy

Reflexiona sobre tus errores y la solución que le darías a cada uno de ellos. Compártelo con tu diario de emociones.

Formación Cívica y Ética: Mis derechos en la familia y en la escuela

En la clase de "Aprende en Casa II" de hoy podrás aprender a identificar situaciones donde ejerces tus derechos en las familias y en la escuela.

Puedes estudiar el tema "Soy una persona con dignidad capaz de ejercer mis derechos", en las páginas 20 a 27 de tu libro de Formación Cívica y Ética.

1. Elabora una lotería de los derechos con las siguientes imágenes.Si prefieres, en lugar de ellas puedes utilizar otras o elaborar un dibujo que represente los derechos que ejerces en tu casa y tu escuela:

Derecho a una alimentación sana y una familia. Imagen: SEP

Derecho a descansar, a la educación y a una vivienda digna. Imagen: SEP

Derecho a la salud, a un nombre y a vivir tu cultura. Imagen: SEP

Derecho a opinar, a recibir información y a no ser discriminados. Imagen: SEP

Derecho a jugar, a la participación y al medio ambiente. Imagen: SEP

Derecho a la nacionalidad. Imagen: SEP

Ahora observa el siguiente video para aprender más sobre los derechos de la niñez:

Derechos de la niñez

Observa el siguiente video que muetra cómo ejercen su derecho a la educación las niñas y los niños cuyos padres son jornaleros migrantes. Mira el video del minuto 0:45 al 6:15.

Educación para niñas, niños y adolescentes migrates | Voces de la Evaluación

¿Y tú cómo ejerces tu derecho a la educación?

¿Cómo es tu escuela?

¿Cuáles son sus principales aprendizajes?

Artes: Animales en movimiento

En la sesión de Artes de hoy vas a experimentar distintas formas de reconocer el espacio y los niveles del movimiento para improvisar las características de movimientos de algunos animales.

1. Lee con atención lo que es la Kinesfera y observa el siguiente video para comprenderlo mejor:

La palabra Kinesfera se refiere al espacio que rodea tu cuerpo ya sea al moverte o estando quieto, es decir, es como si estuvieras dentro de una burbuja de tu tamaño.

Observa el video a partir del minuto 0:27 hasta el minuto 1:10:

Explorando el espacio total, combinaciones de direcciones, niveles y planos - Artes

¿Sabías que todos tenemos esta Kinesfera?

¿Te gustaría explorar las direcciones mencionadas en el espacio parcial o Kinesfera?

2. Ahora realiza la actividad "Explorando mi Kinesfera": comienza con un pequeño calentamiento, siguiendo paso a paso lo que se muestra en el siguiente video. Obsérvalo desde el minuto 1:16 al 5:52:

Danza creativa 1

Para ver el video da clic AQUÍ.

3. Vamos ahora con la actividad "explorando el espacio total".Para comprenderlo mejor, observa el siguiente video del minuto 0:20 al 0:52:

El cuerpo en el espacio - Artes, Danza

Para experimentar el espacio total, sigue las indicaciones que se dan a continuación mientras escuchas la música del vals "Tristes jardines":

Desplázate en líneas rectas (de frente, atrás, de costado, en diagonal derecha e izquierda)

Desplázate de forma libre por el espacio.

Desplázate formando curvas (a la derecha, a la izquierda, en línea curva o en espiral y de regreso)

Desplázate formando círculos, pequeños y grandes.

Desplázate por todo el espacio, moviendo diferentes partes del cuerpo en forma libre, de acuerdo al ritmo de la música.

¿Cómo te sentiste al moverte en el espacio total? ¿Cómo fueron tus movimientos? ¿Qué sentimiento experimentaste?

Por último, observa el siguiente video sobre el espacio personal y los niveles de movimientos. Míralo del minuto 2:50 al 3:29:

El espacio personal

¿Qué te pareció haber explorado los tres niveles del movimiento? ¿Es fácil distinguirlos? ¿En qué nivel te sentiste mejor al realizar los movimientos y por qué?

Para experimentar todo lo que aprendiste, juega a las adivinanzas de animales con alguien de tu familia, sólo debes seguir las siguientes indicaciones:

Lee la adivinanza tal como se muestra en las siguientes tarjetas.

Tu compañero de juego tendrá que adivina de qué animal se trata.

Una vez que diga el animal, los dos deberán realizar el movimiento de este.

Pueden hacer los movimientos en la Kinesfera o el espacio total, también pueden usar los niveles del movimiento.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Reto de hoy

Como parte del reto de hoy realiza la actividad "Mi animal favorito", el juego consiste en lo siguiente:

Cada integrante de la familia interpretará el movimiento de su animal favorito explorando la kinesfera o el espacio total, así como los niveles (alto, medio y bajo).

La participación será de uno en uno.

Quien adivine el animal interpretado pasa a realizar su animal favorito.

