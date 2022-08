Azafata revela las 3 palabras que están prohibidas decir durante un vuelo

Para viajar en avión los pasajeros deben seguir ciertas reglas especificas, tanto previo, durante y después del vuelo, ello para poder garantizar la mayor seguridad para todos los que se encuentran en la unidad aérea.

Una de las cosas más claras con las que debes de cumplir es con la documentación que debes presentar en el mostrador, sobre todo cuando tu destino es fuera del país donde resides.

No obstante, hay algunas otras normas no tan obvias que todo pasajero debe saber antes de que aborde un vuelo, como por ejemplo las palabras que no debe pronunciar durante el trayecto.

Mediante su cuenta de la red social TikTok una azafata de Argentina identificada como @barbieac.ok publicó un video que rápidamente se hizo viral entre los usuarios de la plataforma china.

En en clip la azafata habla sobre las tres palabras que la personas, tanto la tripulación como los viajeros, deben evitar decir durante el vuelo, ello debido a que las mismas podrían provocar situaciones para nada agradables.

Entonces, ¿cuáles son las palabras que están prohibidas pronunciar durante un viaje en avión? De acuerdo con la aeromoza argentina nadie, absolutamente nadie, debe decir "emergencia, fuego o bomba" en el transcurso de un vuelo.

¿Por qué no se deben pronunciar emergencia, bomba o fuego cuando se viaja en avión? Según lo referido por la trabajadora, dichas palabras podrían provocar que la mayoría de las personas en el vuelo entren en pánico.

"Por eso, usamos códigos especiales y es obligatorio conocerlos”, señaló la azafata

Otras cosas prohibidas en un vuelo.

Asimismo, la tiktoker dio a conocer que las asistentes de vuelo no puedan recibir propinas de pasajeros, hablar en voz alta entre los tripulantes, correr en el avión, ver películas, masticar chicle, leer, usar auriculares e, incluso, no se les permite tener tatuajes en lugares visibles.

“En realidad, las luces de la cabina se apagan para que los pasajeros se acostumbren a la oscuridad en caso de emergencia o evacuación. Si evacúas el avión en medio de la noche, tus ojos deben estar preparados”, reveló sobre el verdadero motivo por el que apagan las luces durante un viaje en avión.