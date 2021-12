Bicarbonato: ¿Cómo utilizarlo para eliminar la grasa de la estufa?

El bicarbonato es tan efectivo para eliminar las manchas de grasa y malos olores, así como para dar brillo, que esta pasta casera resulta ideal no sólo para limpiar la estufa, sino también para el refrigerador, hornos e incluso manchas de grasa en la ropa.

El bicarbonato es uno de esos productos que no faltan en ninguna casa y sirven casi para cualquier cosa. Sus propiedades le permiten funcionar como un gran limpiador y facilitan la difícil tarea de quitar la grasa y el cochambre, así que este es un método casero infalible para limpiar a fondo tu estufa.

Si este es tu problema has llegado al lugar indicado, ya que aquí te compartiremos algunos consejos para dejar tu cocina como nueva con un producto casero que todos conocemos: el bicarbonato de sodio. En sencillos pasos te explicaremos cómo utilizar el bicarbonato para eliminar la grasa de la estufa .

