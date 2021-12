¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas y cobijas del colchón?

Asimismo, procura lavar tu ropa de cama por separado y no mezclándola con otra ropa en la lavadora, así obtendrás una limpieza más profunda.

Para el lavado de las sábanas y cobijas siempre es aconsejable atender las etiquetas, pero a veces esas indicaciones no bastan para eliminar manchas. En estos casos, puedes recurrir al bicarbonato de sodio o el vinagre como trucos caseros.

De igual manera, procura ventilar tu habitación diariamente abriendo ventanas y puerta para que la humedad no se acumule en el ambiente, así como sacudir bien las almohadas y sábanas al menos 10 minutos antes de tender la cama.

