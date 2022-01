César Lozano te responde ¿Se puede perdonar una infidelidad?

Una de las preguntas que todas las personas que han sufrido un engaño por parte de sus parejas es: ¿se puede perdonar una infidelidad?, y es que no son pocos los que prefieren mantenerse en una relación que ya ha sido rota por una de las partes por lo que el conferencista internacional, César Lozano, respondió a la cuestión.

Lozano explicó en su cuenta de Tiktok que esta pregunta se le hace todos los días en los comentarios ya que, resulta ser una duda que surge en todas las personas que se han sentido traicionadas por sus parejas y tienen que pasar por ese dolor.

Por lo que el conferencista comienza su vídeo explicando que el perdón no es algo que se le da a otra persona sino a sí mismo, “si se trata de perdonar te recuerdo que el perdón es algo que tu te regalas, no algo que tú otorgas a esa persona”.

Así que el perdón puede ser dado sin inconvenientes ya que es para ti mismo, sin embargo, es una cosa totalmente diferente si se trata de seguir al lado de la persona que cometió la infidelidad, según Lozano hay cinco factores a tomar en cuenta cuando se trata de tomar esa decisión.

Los factores que César Lozano mencionó se tratan de cinco preguntas que deben realizarse antes de tomar una decisión, ya que las cosas pueden variar dependiendo de lo que haya sucedido y la forma que resulte para la parte afectada.

El conferencista dijo que la primera de ellas es preguntarse “¿Hay mucho que rescatar?”, pues en algunas ocasiones la relación ya se encuentra muy fracturada y eso una infidelidad era lo único que faltaba para terminar de romperse.

La segunda es “¿Está pidiendo disculpas sinceras?”, es importante considerar si la persona está arrepentida de lo que hizo, si quiere luchar por la relación que tenían o si se mantiene negando la infidelidad que existe de forma evidente.

“¿Fue de una sola vez” continuó con el tercer factor, afirmó que todo es diferente si se trató de una sola ocasión o mantiene una relación de un tiempo atrás con la persona en discordia.

Los últimos factores son cuestiones para hacerse a sí mismo “¿Verdaderamente quiero estar en esa relación? y ¿Qué hice o qué no hice para que esto sucediera?” agregó.

El vídeo ya cuenta con más de 255 mil visualizaciones en la plataforma de TikTok, además 16 mil me gusta y más de 370 comentarios entre los que algunos usuarios mostraron su apoyo a sus palabras mientras que otros aseguraron que el último factor no forma parte de la decisión, ya que no es culpa de la persona engañada.