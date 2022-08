César Millán, qué sí y qué no con las mascotas en casa

Quién más que un entrenador de perros para darnos los mejores consejos para tratar a nuestras mascotas, por lo que es César Millán quien comparte qué sí y qué no hacer con nuestros perrhijos en casa.

El famoso entrenador canino originario de Culiacán, Sinaloa explica en una entrevista de televisión que el comportamiento de las mascotas como los perros depende de la educación que le den sus dueños.

Dormir con tu mascota

El reconocido como El encantador de perros detalla que si das permiso a tus perros de que duerman contigo está perfecto, ambos se acompañan y está bien, sin embargo todo puede volverse complicado si el perro toma el espacio.

Si no te cansas de decirle a tu perro que en la cama no debe de subirse es muy porbable que termines en la orilla de tu cama y tu mascota extendida a lo ancho, así que hay que pensar dos veces en la invitación a la cama.

Dar comida a tu mascota mientras comes

Otro punto muy importante a destacar es el momento en el que te dispones a comer, tanto para las personas como para los perros este momento debe ser de respeto y calma, así que cuando nosotros comemos y les damos "probaditas", les enseñamos a que falten al respeto.

Darles de comer de lo que tú comes puede acostumbrarlos a que toda persona le de de comer o a perder el control cuando vea comida, "si nosotros respetamos a las mascotas cuando comen, ellos deben hacer lo mismo, no por nada se le dice a los niños que nos toquen a los perros cuando comen".

Cargar a tu perro como si fuera un bebé

El entrenador de nacionalidad mexicana y estadounidense comparte que es muy reconfortante para las mascotas el momento de cargarlos en nuestros brazos después de una caminata por la tarde, "esto de humanizar a los perros es por parte de los humanos" refiere César Milán.

Castigar a tu mascota

César Millán da a conocer que el mejor método para no castigar a las mascotas es la prevención, pero si es que lo llegas "a cachar en el momento" entonces ahí es donde se reprende y se hace entender que lo que hizo no está bien.

"Para que el perro no se aburra y no se frustre hay ejercicios de destreza, para que no piense en destrozar nada, y también puede ocurrir que se haga pipí en casa pero no porque es malo, sino porque no se le ha sacado a tiempo", explica César Millán.