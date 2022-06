Cinco consejos para cuidar tu piel del sol y lucir hermosa

Todo mundo debería poner atención al cuidado de la piel cuando se expone a los rayos del sol. Hacerlo en medida de lo posible ayuda a que se retrase el envejecimiento y otros problemas propios de la piel para lucirla hermosa.

Aunque se deben tomar precauciones con la piel y el sol durante todo el año, es en verano cuando se debe ser un tanto más exigente.

El sol es el causante de la aparición de arrugas prematuras y en casos peores, el cáncer de piel, por ello, estos son los cinco pasos para el cuidado de la piel en el verano.

Cómo cuidar tu piel en el verano

Clínica Mayo indica que las siguientes medidas deben adoptarse antes de exponer la piel al sol del verano.

Usar protección solar.

Utiliza un protector solar de amplio espectro que tenga un factor de protección solar de, al menos, 15. Colócate abundante cantidad de protector solar, y vuelve a aplicarlo cada dos horas —o con más frecuencia si estás nadando o transpirando—.

Busca lugares con sombra.

Evita el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos.

Reduce la cantidad de maquillaje.

La humedad y el calor hacen que se dificulte la respiración de la piel, por ello se debe evitar sobrecargarla de maquillaje. Se puede optar por cremas y bálsamos labiales y evitar el uso de productos con alcohol porque pueden causar manchas en la piel expuesta al sol.

No fumes.

Fumar le da a tu piel un aspecto avejentado y contribuye a la formación de arrugas. Fumar estrecha los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en las capas más superficiales de la piel, lo que disminuye el flujo sanguíneo y da un aspecto más pálido a la piel.

Lleva una dieta saludable.

Una dieta saludable puede ayudarte a verte y sentirte mejor. Come muchas frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. La asociación entre la dieta y el acné no está clara, pero algunas investigaciones sugieren que una dieta con alto contenido de aceite de pescado o suplementos de aceite de pescado y baja en grasas no saludables y carbohidratos procesados o refinados podría promover una piel más joven. Beber mucha agua ayuda a mantener la piel hidratada.

Controla el estrés.

Cuando el estrés está fuera de control, la piel puede volverse más sensible y se pueden desencadenar brotes de acné y otros problemas cutáneos.

Para fomentar una piel sana, y un estado de ánimo sano, toma medidas para controlar el estrés.

Duerme lo suficiente, fija límites razonables, recorta tu lista de tareas pendientes y encuentra tiempo para hacer las cosas que disfrutas. Los resultados podrían ser más significativos de lo que esperas.