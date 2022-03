Cómo acabar con la verrugas con remedios naturales

Las verrugas salen de repente en cualquier parte de nuestro cuerpo, y dan miedo quitarlas, por lo que te enseñamos cuatro maneras para que puedas quitarlas de una manera muy sencilla y con cosas que tienes en casa.

Las verrugas son excrecencias de la piel, muchas de ellas son benignas e indoloras, así que te mostramos cuatro maneras sencillas y caseras para retirarlas rápidamente desde la comodidad de tu casa.

Cuatro formas para quitar verrugas

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana es una sustancia ácida que ayuda a remover las verrugas, para hacerlo debes de seguir los siguientes pasos:

Moja un trozo de algodón con vinagre y aplícalo encima de la verruga durante la noche.

Nota: Para que el algodón no se caiga pégalo con un pedazo de cinta. No uses este tratamiento en la cara.

Aceite de melaleuca

El aceite de melaleuca, mejor conocido como té de árbol, es un antiviral natural, por lo que te ayudará a combatir el virus que te está provocando las verrugas.

Modo de uso

Aplica una gota de 2 a 3 veces al día en la verruga, déjalo actuar el máximo tiempo posible, al tiempo veras como la verruga se cae.

Esmalte de uñas

Aunque no lo creas, el esmalte de uñas puede ayudarte a eliminar las verrugas, lo único que debes hacer es poner un poco de este sobre la verruga y listo.

El esmalte aplicado en la verruga provoca que disminuya la cantidad de oxígeno que llega a ella, ocasionando que las células mueran.

Ajo

El ajo es un remedio natural para quitar las verrugas, lo único que debes de hacerlo es consumirlo preferiblemente crudo, o triturarlo y ponerlo sobre la verruga dejándolo en el lugar todo un día para que funcione.

Y cómo remedio extra, te damos este que es juy sencillo y que podrpas hacer con mucha facilidad, ya que solo ocupas una cebolla y sal.

Jugo de cebolla

Otro remedio para eliminar las verrugas es usando jugo de cebolla, la manera de hacerlo es muy sencilla, solo sigue estos pasos:

Parte una cebolla en trozos

Déjala toda la noche en un recipiente con sal

Al día siguiente extrae el jugo y aplícalo directamente en la zona afectada durante doce días, y ¡listo!.