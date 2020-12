¿Cómo afecta el uso de los audífonos en la perdida de la audición?

Si eres de los aficionados a usar audífonos para escuchar música, realizar llamadas o escuchar algún otro tipo de audios con un volumen muy alto o por tiempo prolongado ¡Ten cuidado! Unas horas de placer auditivo podrían ocasionar que la calidad de tu audición disminuya drásticamente. No, no estamos exagerando y esta nota no es una campaña antiaudífonos. De hecho, aunque muchos piensen que la sordera es una enfermedad propia de las personas mayores, lo cierto es que al paso de los años esta comienza a ser considerada una patología que puede aparecer en todos los rangos de edad.

Con el creciente acceso a las nuevas tecnologías, no es nada raro, de hecho, raro es lo contrario, que niños pequeños ya tengan un celular propio, mismos que la mayoría del tiempo (a excepción de si es un IPhone) vienen equipados con sus auriculares, por lo que niños y adolescentes pasan horas y horas escuchando a través de estos pequeños aparatos en sus oídos su música favorita. Sin embargo el problema no es en sí la acción, sino que tienden a abusar de su uso: escuchando música a muy alto volumen o por mucho tiempo.

Evita que el escuchar música con audífonos dañe tus oídos/ Fuente: captura de pantalla

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de mil millones de personas jóvenes en el mundo tienen un fuerte riesgo de perder o disminuir su calidad auditiva a consecuencia de sus malos hábitos a la hora de escuchar música a través de sus auriculares o aparatos de escucha, pero el peligro no termina aquí.

De esos mil millones de jóvenes, se calcula que aquellos que están en el rango de edad de entre los 12 y los 35 años acostumbran escuchar música con un volumen que puede considerarse como altamente dañino. Por su parte, el 40% de ellos está comprometiendo la salud de sus oídos al exponerlos a las presiones sonoras perjudiciales al acudir a bares, conciertos o antros.

¿Cómo funciona el aparato auditivo y por qué usar audífonos lo puede dañar?

Algo que nos ayudará para apreciar de mejor forma el poder escuchar bien y, por ende, nos hará ser más cuidadosos a la hora de exponernos a sonidos que pueden ocasionarnos un daño auditivo, es conocer, a grandes rasgos, cómo funciona nuestro aparato auditivo, así como las partes que lo componen.

Hay que tener en cuenta que la principal función del sistema auditivo es transformar las variaciones de presión, las cuales se transmiten mediante el aire en forma de ondas, lo que ordinariamente conocemos como "sonido", en impulsos eléctricos, mismos que se procesarán e interpretarán (decodificarán) por nuestro cerebro, órgano con el que los seres humanos escuchamos y percibimos los sonidos de nuestro entorno.

Sin embargo, a pesar de que sin la actuación del cerebro en la ecuación auditiva nos sería imposible escuchar, sin el sistema auditivo o si este se encuentra dañado, el cerebro no podría recibir la información que necesita para poder traducir los sonidos, es por ello que este último funciona como un sensor y de ahí su importancia.

Expuesto todo lo anterior, te estarás preguntando ¿Eso significa que ya no podré escuchar música con los audífonos porque estaré poniendo en alto riesgo mi calidad auditiva? No necesariamente. Como mencionamos en un principio, la combinación de un alto volumen y larga exposición es lo que verdaderamente puede poner en riesgo la salud de tu sistema auditivo, ya que estos dos componentes producen lesiones a nivel celular, por lo que el daño una vez ocasionado será irreversible.

4 Recomendaciones para cuidar tu sistema auditivo

Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones que debes de seguir para cuidar debidamente tu sistema auditivo aun y cuando te guste escuchar música, audios o hacer llamadas utilizando los audífonos? Aquí te damos 4 recomendaciones esenciales.

En primer lugar, lo que debes hacer es poner límites en el volumen. La OMS recomienda que el volumen se encuentre por debajo de los 85 dB, ¿qué significa esto? Para hacerte una idea puedes guiarte por la regla 60/60, es decir, nunca subas el volumen por arriba del 60%, esto es en la barrita que se muestra en la pantalla de tu celular cuando usas los botones de volumen.

En segundo lugar, puesto que otro de los factores que influye de forma decisiva en el deterioro de la calidad auditiva es el tiempo que pasas con los audífonos puestos, lo ideal es que disminuyas lo más posible el tiempo que los usas. Por tal motivo se aconseja que se utilice estos máximo una hora, aunque lo preferible es menos.

En tercer lugar, procura utilizar mejor los auriculares de diadema, ya que estos al alejar la fuente del ruido de los oídos debido que a diferencia de los auriculares, estos se colocan fuera del oído pueden funcionar como protectores de los tímpanos para impedir que la presión pase directamente a tal órgano auditivo.

Por último, el elemento que tendrá un gran peso de cara a la afectación que sufrirá tu aparato auditivo será la calidad de los auriculares que uses, de ahí que debas de procurar hacerte de unos que sean de la mejor calidad posible, puesto que esto evitará que te veas forzado a subir el volumen y aumentar con ello el daño a tus oídos.