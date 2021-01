Cómo alcanzar el sueño profundo y descansar mejor

El sueño es una práctica muy importante porque nos permite vivir una vida saludable, descansar y mantenernos enérgicos, desempeñarnos mejor en el trabajo diario y mantener una actitud positiva. Para obtener todos estos beneficios, le proporcionaremos algunos consejos para que su sueño sea profundo y tranquilo.

Hoy en día, muchas personas sufren de insomnio (el trastorno del sueño más común) o se despiertan repetidamente, por lo que realmente no pueden dormir tranquilamente. La buena noticia es que podemos tomar medidas para mejorar la higiene del sueño.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La higiene del sueño es un concepto que incluye todas las medidas diseñadas para que nos sea más fácil conciliar el sueño y dormir mejor por la noche. Ya sea que pueda conciliar el sueño fácilmente o no, pruebe los siguientes consejos para ayudarlo.

Nada de líquidos dos horas antes de dormir

Muchas personas que se sienten incómodas o con insomnio a menudo se levantan repetidamente por la noche, a menudo porque tienen que ir al baño. Evite beber líquidos al menos dos horas antes de acostarse. Puede ayudarlo a evitar sentirse incómodo y no tener que levantarse.

Hacer ejercicio

Además de mejorar tu salud, también puede hacerte dormir tranquilamente. Puedes ejercitarte diariamente según tu condición física y edad, es importante desarrollar el hábito del ejercicio físico diario, que hará que nuestro cuerpo se canse y nos ayude a dormir más tranquilos por la noche.

Cena ligero

Debes evitar las cenas excesivas, como las cenas ricas en grasas, porque nuestro sistema digestivo puede tener dificultades para digerir todos estos alimentos, lo que a su vez te hará sentir mal por la noche. Elija comidas ligeras para facilitar la digestión.

Usa la cama solo para dormir

Esta es otra gran técnica de higiene del sueño que incluye autorizar a nuestro cerebro a usar la cama solo para este propósito, evitando así, por ejemplo, trabajar en ella o ver una película. De esta forma, tu cerebro asociará la cama con el sueño y la relajación más rápido.

Controla tu mente

Cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, no deja de darnos ideas, por eso no podemos descansar sin darnos cuenta de que quizás te despiertes unas horas, pero con los ojos cerrados, torturado por tus pensamientos. Trate de no prestar demasiada atención a este problema y deje que todo salga bien, no retroceda.

Por Esmeralda Villagómez