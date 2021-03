El cambio de aceite es algo fundamental para mantener tu automóviil en buen estado y procurar una larga vida para el motor, así como mejorar su rendimiento.

El aceite del vehículo tiene la función de lubricar y mantener funcionando el motor, de manera que con el paso del tiempo se va quemando, lo que puede eventualmente puede provocar problemas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así que si no saber cómo cambiar el aceite de tu automóvil no te preocupes, que aquí te explicamos cómo hacerlo siguiendo un par de sencillos pasos para que no tengas que llevarlo con un especialista y pagar por ello.

Leer más: ¿Cómo saber si tu automóvil necesita cambio de aceite?

¿Cómo cambiar el aceite de tu auto?

Para realizar el cambio de aceite de tu vehículo necesitarás tener a la mano un par de herramientas, como lo son: aceite para motor, filtro de aceite, gato hidráulico, cuñas, kit de llaves, recipiente y un trapo viejo.

Si ya cuentas con todos los materiales necesarios es momento de poner manos a la obra siguiendo estos sencillos pasos:

Enciende el motor de tu coche durante 5 a 10 minutos, ya que el cambio de filtro y vaciado debe llevarse a cabo con el aceite caliente. Eleva el vehículo con ayuda de un gato hidráulico, procura que el motor esté apagado, el freno de mano puesto y las cuñas bien colocadas, a fin de que el auto no se mueva. Abre el cofre del auto, localiza la varilla de medición del aceite y retírala. Colócate con cuidado bajo el coche y encuentra el recogedor de aceite. Utiliza la llave inglesa para aflojar la tapa del depósito del aceite y luego retirarlo con la mano, procura que un recipiente vacío esté bajo el depósito para que el aceite caiga dentro. Espera hasta que el aceite termine de drenarse. Retira el filtro con cuidado y elimina toda la suciedad del tapón con un trapo viejo. Analiza el filtro y cámbialo si consideras que es necesario. Coloca de nuevo el filtro tal y como estaba. Cierra el tapón procurando que quede fijo y no se mueva. Hay que cerciorarse de que el aceite no gotea por debajo del vehículo. Dado que el aceite de motor usado es altamente tóxico, guárdalo y llévaselo a tu mecánico particular o investiga cómo podrías reciclarlo.

Leer más: ¿Cómo cambiar el neumático de tu automóvil?

Estos son todos los pasos que debes seguir. Como habrás notado, cambiar el aceite de tu automóvil es una tarea sencilla.

Procura realizar el cambio de aceite de forma periódica para mantener en buen estado tu auto y su motor. Lo recomendable es cambiarlo cada 5 mil a 30 mil kilómetros recorridos, pero lo mejor es consultar el manual de tu coche para saber exactamente cada cuánto hacerlo.