Cómo conectar con los hijos y reforzar su vínculo afectivo

Como dice el dicho: "El amor lo puede todo", hoy en Debate te compartimos la manera de conectar con tus hijos y reforzar el vínculo afectivo, tan necesario para su salud física y mental de toda la familia.

La educación y crianza de los hijos no necesita de grandes inversiones financieras, más que nada es el tiempo y dedicación que se les de desde niños, y no te preocupes, que nunca es tarde para conectar con tus hijos.

Juega con tus hijos

Es Any Sánchez, madre de tres y certificada en Disciplina Positiva quien comparte lo que los padres y madres pueden hacer para atender las necesidades emocionales de los hijos, la primera opción es jugar con ellos.

El juego es parte fundamental de la vida, aunque aveces los adultos crean que es cosa de niños la realidad es que todos necesitamos de jugar todos los días, acepta las reglas de tus hijos en su juego, actuén algun personaje, tírate en el suelo, hagan carreras, en fin miles de juegos hay por hacer.

Escucha sus historias

Además de pasar momentos inolvidables de diversión es importante que escuches a tus hijos, esto quiere decir que lo mires a los ojos mientras te habla, y que realmente te intereses por lo que dice, incluso puedes hacerle preguntas.

La interacción de los hijos con los padres puede desarrollar su habla y encontrar maneras de expresar lo que siente, de esta conexión puede depender la manera en la que se relacionan con otras personas fuera de casa.

Contacto físico

Cuántos adultos has oído decir que sus padres no los abrazaron de chiquitos, no les dijeron cuánto los amaban y no los motivaban a cumplir sus sueños, aunque ninguna madre ni padre quiere que sus hijos se expresen así de ellos, la realidad es que puede haber ausencia de cariño.

Por eso es muy importante que siempre se demuestre amor a los hijos, a través de palabras, abrazos, miradas amables, besos, contancto físico, incluso pueden crear su propio lenguaje en donde solo la familia entiende sus gestos.

Cómo conectar con los hijos y reforzar su vínculo afectivo. Foto: PEXELS

Involucrate en sus gustos

Hazte la pregunta, cuál es la comida favorita de mi hijo, qué película animada le gusta más, quién es su mejor amigo, y si no sabes la respuesta o lo que piensas no coincide con lo que tu hijo contesta entonces trata de involucrarte más con sus gustos.

Pasar tiempo de calidad con los hijos te puede llevar a descubrir quiénes son tus hijos, conocerlos y aceptarlos tal cual son es muy importante para ellos, puede reforzar su confianza y te puede contar lo que le pasa, sus miedos y preocupaciones.

Comparte tus sueños

Otra de las maneras de conectar con tus hijos es que le compartas tus sueños y tus ideas, de esta forma ellos pueden motivarse también a crecer y salir adelante, pero no solo eso, de acuerdo a su edad puedes hablar de tus miedos y como los afrontas.

Te puede interesar:

La comunicación entre padres e hijos es fundamental para que haya armonía en el hogar, pero este acercamiento debe ser natural, amoroso y sincero, sin juzgar sus gustos, sin hacer gestos de desaprobación.