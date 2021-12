Por último, aunque te preocupe cómo resentirá tu perro la distancia entre ustedes, recuerda que el concepto de "rencor" no existe para los caninos, por lo que a tu regreso te recibirá con la misma alegría de siempre.

Informa al cuidador sobre los horarios de tu perro para comer, pasear y hacer sus necesidades, es importante que se ciña a esto para que la rutina de tu mascota se altere lo menos posible y no se estrese.

Si has decidido dejar a tu perro con un familiar o un amigo, lo mejor es que se lo hayas presentado desde antes, lo que ayudará a que tu perro esté más relajado y en confianza.

Hay ocasiones en que no es posible cuidar de tu mascota , ya sea porque te vas de viaje, vacaciones o algo más te lo impide, lo que posiblemente te haga preguntarte: ¿cómo dejar a tu perro con otra persona?

