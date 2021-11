¿Cómo destapar un inodoro?

Por último está el método de la prevención, que ayudará a evitar que el inodoro se tape. Algunos consejos para evitar que esto ocurra es no tirar nunca productos de papel grueso en el desagüe, el papel higiénico sí puede tirarse pero no debe hacerse en grandes cantidades.

Tan sólo vierte lo equivalente a 355 mililitros de refresco de cola dentro del inodoro y espera a que las burbujas entren en acción, lo que no suele tardar más de tres o cinco minutos.

Puede ser que tus circunstancias sean distintas y no tengas agua caliente ni un destapacaños. En estos casos una opción inusual pero efectiva es utilizar refresco de cola , ya que gracias a la gran cantidad de químicos que posee es útil para destapar inodoros.

Toma el destapacaños por el mango, coloca el plástico en el agujero del escusado y bombea con fuerza (alrededor de 10 bombeos serán más que suficientes). Posteriormente, retira la bomba y espera a que el inodoro drene el agua. No desesperes si no funciona a la primera, sólo repite el proceso las veces que sea necesario hasta que el agua fluya con normalidad.

Si no tienes agua caliente a la mano y te urge destapar el inodoro, otro método bastante común es utilizar un destapacaños , un instrumento que no puede faltar en ningún baño.

Por fortuna, destapar un inodoro es una tarea fácil de hacer. No necesitas llamar a un plomero, pues existen algunos métodos caseros que te permitirán destacar el escusado sin dificultades.

