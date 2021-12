Cómo eliminar el moho en mi casa

Con estos métodos caseros no deberías tener problemas para deshacerte del moho en tu casa, puedes repetirlos las veces que sean necesarias hasta eliminar por completo los restos de humedad.

Por ello, antes de comenzar con los trucos caseros te compartiremos algunas medidas que ayudarán a evitar el exceso de humedad en tu casa, como mantener tu espacio ventilado abriendo puertas y ventanas diariamente y no cubrir las manchas de mocho, ya que de esta forma el problema empeorará.

Las manchas de moho dentro de casa son un problema que no sólo afecta la estética de tu hogar, sino que además puede afectar tu salud provocando alergias respiratorias o en la piel, así que aquí te explicaremos cómo eliminar el moho en tu casa .

Raúl Durán Periodista

