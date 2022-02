¿Cómo es un testamento público abierto en México?

Este tipo de testamento se otorga ante el Notario Público conforme a la disposiciones de las leyes en la materia. Se trata de un acto libre, en el cual el testador no debe estar presionado o coaccionado de ninguna manera, por lo que la voluntad se debe manifestar claramente y cumpliendo los siguientes requisitos en México:

Esto significa a través del testamento público abierto la persona manifiesta de forma clara y terminante su voluntad sobre a quién o quiénes quiere que pasen sus bienes cuando muera . Cabe señalar que no es definitivo, pues siempre que se expide un nuevo testamento se revoca el anterior, por lo que el último testamento otorgado será el válido.

