¿Cómo evitar el mal olor de los perros?

No permitas que tu perro se suba a tu cama y sillones, ya que son lugares que suelen ser más difíciles de limpiar y donde además tú descansas. Lo mejor para entrenarlo en este aspecto es premiarlo cada vez que esté en su propia cama, nunca recurras a gritarle o maltratarlo.

Baña a tu perro, pero no en exceso. Para saber cada cuánto bañar a tu peludo amigo basta con ver lo lago de su pelo; si es un perro de pelo corto, bastará con bañarlo cada mes y medio; si es de pelo largo, una vez al mes; si su pelo es rizado, una vez cada 20 días, y si el pelaje es duro lo mejor será un baño cada dos o tres semanas.

Si el veterinario descartó infecciones o alguna enfermedad en tu can, habrá que revisar su cuidado e higiene, como el cepillado, el tipo de champú, si lo bañas demasiado o muy poco, por mencionar algunos puntos.

Sigue estos sencillos consejos para que tu perro no huela mal sin provocarle ningún daño, permitiendo que tú y tu peludo amigo convivan de la forma más cómoda.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.