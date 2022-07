¿Cómo evitar robos y fraudes bancarios en caso de extraviar el celular?

Luego de que Verónica Bravo, actriz y comediante quien interpreta a la “teniente Ramírez”, denunció en sus redes sociales el robo de dinero en su cuenta de BBVA luego de que le fuera hurtado su teléfono celular, muchos se preguntan si realmente su dinero se encuentra seguro en una aplicación bancaria.

Para empezar te ponemos un poco en contexto en este caso, ya que a través de Twitter, la actriz mexicana denunció que su aplicación bancaria en su celular, fue vulnerada muy fácilmente luego que le robaran su teléfono móvil. Explicó que después de esto se comunicó con el banco; sin embargo, le notificaron que no le iban a devolver el dinero sustraído, por lo que acusó a la entidad bancaria como insegura y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias.

Ante esta situación es importante tomar las medidas de seguridad pertinente para que en un caso similar, tu información no se vea comprometida y sobre todo, hablando de las apps bancarias, el atacante no pueda tener acceso a tus recursos monetarios.

Por ello te contamos qué es lo que debes hacer para evitar caer en un fraude si te roban el celular.

Bloquea tu tarjeta bancaria

Si tienes una tarjeta bancaria vinculada a tu móvil, debes llamar a tu banco de manera inmediata para bloquearla. Esta es la medida más efectiva para prevenir cualquier tipo de robo.

Bloquea tu línea telefónica

Por otra parte, es importante bloquear tu línea telefónica o chip, esto lo puedes hacer comunicándote con tu compañía de celular.

No guardes tus claves en el celular

Solemos manejar muchas cuentas y contraseñas hoy en día y generalmente para no olvidarlas las guardamos en el mismo teléfono celular, esto es algo que no debemos hacer sobre todo si se trata de apps bancarias, de correo o cualquier otra aplicación, ya que en caso de robo, alguien podrán tener acceso a toda tu información personal y financiera.

Crea contraseñas diferentes para cada cuenta

Te recomendamos no tener la misma contraseña por cada app bancaria que manejes. Si eres usuario de iOS, igualmente puedes optar por agregar una contraseña diferente en tu cuenta de iCloud. Recuerda que no es recomendable utilizar datos de fácil acceso, como fechas sencillas, como cumpleaños, año de nacimiento, aniversarios etc.

Siempre cierra sesión

Recuerda que después de realizar tus movimientos bancarios en la app, debes cerrar tu sesión, con el fin de evitar que en caso de robo o extravío, otros puedan acceder a tu información.

Como plus, puedes agregar la verificación en dos pasos en todas las apps que lo permitan, así como bloquear por medio de PIN, contraseña o huella aquellas apps que tengan la opción de hacerlo.

Termómetro de quejas por fraudes bancarios

Como dato extra, al cierre de 2021 se registraron un total de 4 millones 209 mil reclamaciones por posible fraude contra bancos, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

El organismo informó que BanCoppel, Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA agruparon 68% de las reclamaciones por este tipo de delito por parte de sus clientes.

En total, los clientes reclamaron 21 mil 992 millones de pesos, de los cuales, los bancos devolvieron poco más de 6 mil millones de pesos.