Cómo fortalecer la mente en medio del caos, explica experta

España.- La salud mental es un asunto primordial especialmente en tiempos de pandemia de Covid-19 y hay en este caos por la contingencia sanitaria una oportunidad de fortalecer la mente, la experta explica para Debate.

Este momento ha sido una oportunidad para que los Gobiernos desarrollen políticas públicas que estén al alcance de todos en dicha materia, al mismo tiempo las personas pueden comenzar a aprender sobre la gestión de sus emociones y el autocuidado.

María Alejandra Castro Arbeláez, psicoterapeuta y neurocientífica, compartió estas reflexiones durante una conversación a través de la página de Facebook de Debate.

La también académica en República Dominicana e investigadora en neurociencias de la Universidad de Salamanca, España, subraya que ante la crisis sanitaria que vivimos es muy relevante que los profesionales de la salud mental y física, aunque cuiden a otros, atiendan además su bienestar personal, lo cual aplica para cualquier padre, madre u otros cuidadores que también tengan a su cargo a otros (niños, enfermos, ancianos o personas con discapacidad).

Crisis, pérdidas y caos

La pandemia ha traído consigo una serie de problemas, como la crisis económica que está ocurriendo en varios países latinoamericanos, lo cual puede causar inestabilidad en la familia, a nivel personal ante la pérdida del trabajo y un malestar en la salud mental de las personas.

Castro Arbeláez habla de las pérdidas no solo de seres queridos, sino de entender que estamos viviendo en un mundo y una vida que ya no es lo que era y sobre la cual no tenemos el control absoluto. Sabemos que nunca lo hemos tenido, pero hoy ha quedado más de manifiesto para muchas personas.

Por ello, María Alejandra invita a situarnos en el hoy, dejar atrás el pasado, porque si bien la añoranza y los recuerdos nos traen momentos de alegría, vivir en el pasado también nos puede traer melancolía, que a la larga se transforma en depresión; mientras que situarnos en un futuro, sobre el cual no tenemos certezas, podría traernos ansiedad, estrés, temor o pensamientos catastróficos, porque no lo podemos controlar.

Estos pueden ser indicadores para buscar la ayuda de un psicoterapeuta o profesional en salud mental.

Expresa que para muchas personas el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 y los problemas desencadenados, como el desempleo, están generando este tipo de pensamientos recurrentes en el pasado, al cual ya no podemos volver y en un futuro lleno de altas expectativas o confuso, con sombras.

¿Cuándo pedir ayuda profesional?

Informa que si una persona está sufriendo un malestar en todos los aspectos de su vida, entonces se necesita una intervención.

Cuando un individuo se siente mal consigo mismo y se infravalora en un largo periodo de tiempo; si se conecta con una sola emoción, todo esto es señal de alarma, así como el consumo excesivo de drogas y de alcohol, que a veces son usados para inhibir emociones.

Castro Arbeláez sabe que podemos ser resilientes en medio del caos; sobreponernos a los problemas, y esto no quiere decir soportarlos, sino sobrepasarlos, y para ello atravesamos por un malestar general, expresamos nuestras emociones, y luego nos adaptamos.

Eso es la resiliencia, y aunque la explicación es breve, en realidad es un camino que se construye, porque los humanos somos capaces de vivir momentos angustiantes y procesarlos "de una manera que no nos perturbe en la vida, no es estar mágicamente felices, es un proceso". Así se explica la resiliencia en la psicología, indica María Alejandra.

Desde las neurociencias, "nuestro sistema nervioso tiene una capacidad plástica, se adapta, es flexible ante los cambios, y podemos aprovechar esta adaptación para enfrentar los problemas de manera que nos resulte más nutritiva la vida, no tan tóxica, sino llevadera", dice la neurocientífica.

La buena noticia es que aunque la resiliencia puede heredarse, también se aprende. Primero, se pasa por la adaptación, esto implica sentir todas las emociones, tristeza, ira, miedo, frustración, y no bloquearlas, porque si no se aplaza el sufrimiento.

Las emociones a su vez pueden aprender a autorregularse.

Preguntas como qué me motiva en la vida y cuál es mi propósito pueden ayudar, así como qué creo que me serviría para estar mejor. Ello desde el contexto personal para no ponerse metas inalcanzables, cuando la clave es actuar con los recursos que cada quien tiene, buscando el bienestar físico, mental y social.

El autocuidado implica hacer ejercicio, pues libera neurotransmisores que ayudan al bienestar mental, no solo físico. A nivel psicológico las rutinas ayudan a estar en el presente, los hobbies, cultivar relaciones que tenemos.