Aun si al momento de abrir nuestra cuenta de débito o crédito en alguna institución bancaria subrayamos que no estamos interesados en otros servicios y pedimos que no se nos contacte, menos aún por llamada telefónica, en algún momento terminamos por recibir constantes llamadas de parte del banco. Dichas llamadas no son necesariamente para cobrarnos, sino para ofrecernos servicios que la mayoría de las veces no nos interesan.

De seguro esto te suena conocido, porque es una acción muy común. Ya sea promociones, tarjetas de crédito no solicitadas o cualquier otro tipo de servicio, las llamadas pueden volverse una verdadera molestia, ya que llegan a distintas horas y desde distintos números. Se vuelve todavía más molesto cuando sí esperamos alguna llamada importante. ¿Qué se puede hacer?

Aunque nunca está de más la clásica técnica de bloquear los números de los bancos de forma personal, es decir, añadirlos a nuestra agenda y luego bloquearlos, también hay otra posibilidad que pone a tu disposición la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Cómo hacer para que el banco deje de llamarte, según la Condusef

En caso de que estés cansado de esas llamadas, la Condusef cuenta con el Registro Público de Usuarios (REUS), el cual tiene como objetivo el evitar recibir publicidad y que permite, además, la opción con REDECO de denunciar malos tratos, en el caso de que seas víctima de los despachos de cobranza.

Por tanto, si quieres dejar de recibir llamadas de bancos con publicidad o promociones por parte de las instituciones financieras, lo que debes hacer es inscribirte al REUS, lo que puedes hacer de forma personal en las oficinas de la Condusef, con una identificación oficial y recibo telefónico, o por teléfono, o por internet. Este registro tiene una duración de 45 días naturales a 2 años, desde tu fecha de inscripción, y es un trámite gratuito.

Te puede interesar:

Sobre REDECO, es un sistema en el cual se conoce la información de todos los Despachos de Cobranza, y ante REDECO se puede presentar una queja en el caso de que un despacho de cobranza incumpla con las regulaciones, lo que puede ser actos agresivos o intimidantes. Para interponer tu denuncia puedes entrar a la página oficial de Condusef e irte al apartado de REDECO. Se te pedirá llenar un formulario.