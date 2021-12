¿Cómo hacer para quitar el mal olor de la casa?

Como habrás notado, no necesitas gastar en productos caros para eliminar el mal olor en tu casa, sólo sigue estos sencillos consejos con productos caseros y lograrás que tu hogar mantenga un aroma fresco y agradable.

El primer consejo para que los malos olores no se acumulen en tu hogar es mantener abiertas las ventanas de tu cocina, baño y zona de lavado, esto para ventilar estas áreas permitiendo que el aire circule y no se queden atrapados los olores desagradables.

Sigue estos sencillos consejos y con ayuda de los trucos caseros que te compartimos lograrás eliminar los malos olores en espacios cerrados que tantas molestias te causan, y lo mejor de todo: con alternativas naturales que no afectarán tu bolsillo y son más saludables.

Los malos olores en casa son un problema muy desagradable y difícil de resolver. La humedad, la suciedad, el tabaco y otros olores se quedan fácilmente impregnados en la vivienda y la limpieza no siempre logra eliminarlos, así que aquí te explicaremos cómo hacer para quitar el mal olor en casa .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.