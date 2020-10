Cómo ingresar a la Legión Extranjera de Francia

La Legión Extranjera Francesa (Légion Étrangère) abrió sus ojos en 1831, producto de un sueño idílico del rey Luis Felipe de Orleans, para contar con fuerzas extranjeras en las colonias francesas, posteriormente fue teniendo mayor peso debido a que fue obteniendo logros militares en Europa, África y algunas revueltas nacionales, como también 2 guerras mundiales, dado a estos logros, tomó un nuevo papel dentro del Ejercito Francés, el convertir cualquier extranjero en soldados de élite.

Durante muchos años, muchos jóvenes y en particular africanos, buscan la manera de ingresar a la Legión Extranjera para ganar dinero, obtener gloria y ser ciudadano francés, el cual les da todos los derechos en la Unión Europea; también muchos ex militares buscan ésta instrucción para alimentar el ego, un personaje muy conocido es Bear Grylls -ex militar del Ejercito Real Británico y conductor de excelentes programas de televisión de sobrevivencia-, quién muchas de su técnicas ofrecidas en sus programas del Discovery Channel vienen de la Legión Extranjera y no del Real Ejercito Británico.

Hoy en día, muchos jóvenes de latino-américa prefieren ir a buscar suerte en Europa y ya no en Estados Unidos de América, muchos de ellos dispuestos a todo por lograr un cambio en sus vidas, y aunque parezca extraño, prefieren a la Legión Extranjera como el medio para estar tranquilos en Europa, pero muy pocos son aceptados, debido a que deben realizarse exámenes médicos y aprobar la instrucción de 4 meses.

A la Legión Extranjera se le reconoce por aceptar delincuentes, asesinos y pobres, pero ese reconocimiento está obsoleto, ya que desde la fundación de la Unión Europea, muchos de los requisitos fueron modificados, eso si, no importa quien seas antes de pertenecer a la Legión Extranjera, porque al graduarte eres un legionario, el cual tienes un presente, una ciudadanía y un futuro nuevo.

Requisitos para Ingresar a la Legión Extranjera

Haber nacido como hombre y mantener este estatus hasta el momento de la postulación.

Contar con una condición física aceptable y gozar de las facultades mentales normales.

Tener entre 17 años y 40 años de edad, en caso de ser menor de edad, presentar documento de autorización de ambos padres o tutores ante notario, y avalado por la embajada francesa de tu país.

Tener visa de turista para ingresar a Francia, no se permite el visado Schengen de otro país, lo debes obtener de Francia.

Contar con pasaporte vigente por al menos 5 años y que cuente con el visado francés, también contar con tu acta de nacimiento.

Tener suficiente dinero para vivir al menos 5 meses, ya que no recibirás ayuda económica hasta haber sido aceptado.

Contar con un boleto de ida y regreso con fecha de 3 meses de vigencia, (no es reembolsable si ingresas a la legión).

Proceso del candidato para Ingresar a la Legión Extranjera

Inscripción a la Legión Extranjera, presentando tu pasaporte y acta de nacimiento en cualquier módulo de reclutamiento en las estaciones de trenes de París, Lille, Nantes, Strasbourg, Aubagne, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Perpignan, Toulouse (1 día).

Habiendo cumplido el punto 1, serás llevado a la Oficina de Contratación en París, el cual se te harán exámenes médicos (1 a 3 días).

Habiendo cumplido el punto 2, serás llevado a la Oficina de Selección e Incorporación en Aubagne, ahí tendrás que realizar otros exámenes médicos, un exámen de conocimientos muy básicos y psicomotor, como también, algunas pruebas físicas de resistencia y agilidad, finalmente un examen psicológico (1 a 10 días).

Habiendo cumplido el punto 3, se te informará en tu idioma, el contrato y todo tus derechos, como también otros documentos legales como testamento, y otros procedimientos en caso de defunción, y finalmente la firma del contrato por 5 años (1 a 7 días).

Instrucción completa en el 4to Regimiento de la Legión Extranjera en Francia, aquí no podrás tener contacto con nadie externo, la instrucción es fuerte y es donde debes dar el todo, en caso de no superar la instrucción, se absuelve el contrato (5 meses).

Habiendo cumplido con el punto 5, serás asignado a unos de los 11 regimientos de la Legión Extranjera, 8 de ellos en Francia, 1 en las Guyanas Francesas, 1 en Mayotte y el otro en los Emiratos Árabes Unidos (5 años).

Beneficios de ser aceptado como Legionario

Al cumplir los 5 años de servicios, puedes solicitar la ciudadanía francesa; en caso de no quererla, puedes solicitar la visa de residente para vivir en Francia.

Una vez que eres asignado a cualquier regimiento de la Legión Extranjera, tu sueldo neto será desde 1,043 euros al mes, con alojamiento y 3 alimentos diarios gratis. Tu sueldo se verá incrementado según el regimiento, grado obtenido. Si eres elegido al 13vo Regimiento en los Emiratos Árabes Unidos, tu sueldo se incrementa a 3,567 euros.

Tendrás 45 días laborales de vacaciones al año, el cual lo deberás pasar en Francia y bajo los protocolos militares, es decir, tendrás que presentarte en algún regimiento de la legión cada noche, dentro de los horarios de franco.

Habiendo cumplido con los 5 años, puedes solicitar el pase a Oficial, dependiendo de tu desempeño, te pueden ofrecer la permanencia, renovando otro paquete de años y escalar en grados hasta Sub Oficial.

Carrera militar como Legionario

Siempre serás soldado, es decir, estarás entrenado para todo tipo de operación militar, en donde se requiera.



Podrás desempeñarte como Administrativo, Transmisiones, Conductor de Maquinarias, Mecánico, Informático y Médico Militar.

En caso de ser considerado como elemento de élite, tus entrenamientos serán los más divertidos pero también los más rudos que jamás podrás imaginar.

Es importante que sepas, que la gran mayoría de lo que te cuenten sobre la Legión Extranjera es mentira, si es cierto, ahí no vas de vacaciones, pero toda la instrucción (lavado de cerebro) te permitirá llevártela bien. Es probable que por ser novato pagues muchas cosas divertidas y otras de mal gusto, pero está en ti romper con esa tradición mundial en que el nuevo pague por algo que tu elegiste, que tu decidiste y que tu firmaste.

En fin, espero que te haya sido útil esta información y si realmente te interesa, atrévete, no es como te lo pintan en las películas de Van Dame ni lo que te cuentan de ella, si tienes talento para ser militar y más aún francés, hazlo.