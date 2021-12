Cómo lavar las almohadas y quitarles lo amarrillo

Por otra parte, no es recomendable lavar las almohadas cada semana, sino que basta con dos veces al año o una vez cada tres meses, de esta manera lograrás evitar un desgaste excesivo.

Las almohadas suelen adquirir el feo tono amarillento a causa del sudor y la saliva que desprendemos al dormir, pero no te preocupes, con este truco casero lograrás eliminar lo amarillo y dejar tus almohadas blancas como nuevas. Neesitarás los siguientes ingredientes:

Las manchas amarillas en las almohadas sin duda son algo molesto y antihigiénico, y lo peor de todo es que a pesar de lavarlas varias veces no logras devolverles la blancura, así que aquí te explicaremos cómo lavar las almohadas y quitarles lo amarillo .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.