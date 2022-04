¿Cómo limpiar un colchón sucio? Trucos caseros para dejarlo impecable

Posteriormente, remoja un trapo con la mezcla y frota la mancha en el colchón con fuerza. No olvides dejarlo secar durante una hora con ventanas abiertas para que haya buena ventilación.

Las manchas de vino pueden ser un verdadero dolor de cabeza, ya que no es nada fácil quitarlas. Por fortuna, el limón es de gran ayuda para esto. Lo único que debes hacer es mezclar media taza de agua con el jugo de medio limón.

Eso ayudará a eliminar las manchas de humedad y las bacterias de tu colchón, y lo mejor de todo es que no quedará olor a vinagre, ya que se evapora con el tiempo.

Los colchones son de los objetos que más fácilmente se ensucian, ya que se utilizan a diario para descansar, por lo que no es extraño que se formen manchas de humedad, suciedad y malos olores sobre su superficie. Si este es tu problema, no te preocupes, que aquí te compartiremos algunos trucos caseros para limpiar un colchón sucio.

