¿Cómo mantener limpio el tablero de mi auto?

A diferencia del exterior del auto, para limpiar el tablero no hay que utilizar mucha agua , ya que el líquido podría mojar partes sensibles e incluso dañar zonas que usan electricidad para funcionar, así que lo recomendable es utilizar poca agua y secarla con un trapo en caso de que se filtre.

Con ayuda de un cotonete humedecido y un cepillo de dientes limpia los espacios estrechos a donde no llegan el trapo y los cepillos, como las rejillas del aire y las aberturas entre botones.

Si el tablero de tu auto tiene la superficie pegajosa, puedes limpiarlo utilizando un poco de agua tibia con jabón y tallando con un cepillo, luego límpialo con un trapo húmedo . Es recomendable no utilizar cloro o detergentes , ya que podrían manchar tu tablero e incluso cambiar su color de manera irreversible.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.