Cómo murió Juan Diego, el indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe

Al llegar al palacio del obispo, Juan Diego no fue bien recibido y no le permitían ver al clérigo, pues lo acusaban de mentir. Después de largo rato, se acercaron a él para preguntar qué llevaba en su regazo, y se sorprendieron al ver que eran tantas flores en una época del año sin flores.

Cuando la Virgen volvió a mostrarse ante Juan Diego, le pidió que subiera a la cumbre del cerro y recogiera las flores que allí viera, y él se asombró de que hubiera tantas flores en un tiempo en que no eran habituales a causa del frío.

Al día siguiente, el indio volvió ante el obispo, y aunque le describió a detalle la aparición de la Madre de Dios, el clérigo de nuevo no le dio crédito, sino que le peidió alguna prueba de que era enviado por la Virgen de Guadalupe.

La Virgen María le pidió a Juan Diego que en su nombre solicitara al obispo Juan de Zumárraga que se construyera una iglesia en el cerro del Tepeyac, sin embargo, el clérigo no le creyó. Al día siguiente, la Virgen se le volvió a aparecer pidiéndole que volviera ante el obispo a reiterar el mensaje.

Para llegar a su destino desde el barrio de Tlayacac, donde vivía, el indígena debía caminar hacia el sur hasta bordear el cerro del Tepeyac, donde el 9 de diciembre de 1531 el canto del pájaro mexicano tzinitzcan le anunció la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. " Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas?", le dijo la Virgen al mostrarse ante sus ojos. " Deseo vivamente que se me erija un aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor , compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre", fueron las palabras de la Guadalupana.

Según el relato náhuatl Nican Mopohua, de 1556, atribuido al indíngena noble Antonio Valeriano, Juan Diego acostumbraba levantarse muy temprano cada día para caminar hasta Tlatelolco, donde asistía a misa en una humilde choza, pues por entonces no había convento ni iglesia en la Ciudad de México.

