Cómo organizar un plan de pago y deudas

Todos en algún momento de la vida hemos pasado por dificultades económicas, pues dividir nuestros ingresos entre, hipoteca, servicios, alimentos y paseos, resulta realmente difícil. Sin embargo hay formar de dividir nuestros ingresos mediante un plan de pago y deudas.

Esto resulta muy útil cuando nuestras deudas consumen gran parte de nuestros ingresos, pues el saber administrar nuestros ingresos nos permitirá salir de esta dificultad con mayor rapidez.

Para esto lo primero que debemos de tener en cuenta, es el conocer bien cuales son nuestras deudas y gastos e identificar que es de primera necesidad y que gustos o servicios podemos dejar en pausa hasta liquidar nuestras cargas financieras.

En este sentido podemos entender como deudas todas aquellas obligaciones que tenemos como persona para pagar una cosa, generalmente con dinero; tales como pagos de tarjeta de crédito, abono a crédito hipotecario, crédito automotriz, etc.

Uno de los consejos que da "La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros" (CONSUSEF), es el organizar nuestras deudas de mayor a menor, según el monto de interés.

Ya que de esta forma podrás saber cuándo dinero de tu presupuesto pagar a gastos fijos y deudas quincenales o mensuales.

También es importante concentrarse en la deuda mayor, es decir pagar más del mínimo del pago que te requiere, mientras que en las otras deudas puedes abonar el mínimo.

Sobre todo, una de las cosas más importantes en este proceso, es el no adquirir nuevas deudas ya que lo que se busca es aligerar la carga financiera y no aumentarla. Además de ello en este periodo también podemos aplazar gustos como ir al cine, comida rápida, viajes y servicios no esenciales como tv por cable u otros.