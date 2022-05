Cómo presentar una queja ante la Profeco, proceso y requisitos

Seguramente alguna vez te ha pasado que, vas a la tienda de conveniencia o autoservicio más cercana a tu domicilio y ves un producto relativamente más barato o en oferta, así que decides llevarlo, pero al pagar te das cuenta de que te cobraron más del precio exhibido.

Este tipo de situaciones causa bastante molestia entre los consumidores y puede que en productos menores no tenga mayor impacto, pero cuando se trata de productos o servicios que implican una mayor inversión, por supuesto que la molestia es mayor, por suerte, la Profeco puede ayudarte en estos casos.

Y es que, para hacer valer tus derechos como consumidor, puedes presentar una queja ante la Profeco de manera sencilla, para lo cual puedes acudir a la oficina más cercana de la dependencia federal, puedes hacer una llamada al 800 468 8722, mandar un correo a asesoria@profeco.gob.mx o ingresar al sitio de internet.

Te podría interesar: Qué es el trámite migratorio de estancia y quiénes lo necesitan

Proceso y requisitos para presentar una queja ante Profeco

Si has decidido presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo primero que debes saber es que tu reclamo puede ser porque el proveedor no respetó los precios, pero también porque incumplió en cantidades, en plazos, términos, condiciones y modalidades de entrega.

También porque las características del producto no son las que se especificaban en la venta, porque los intereses acordados no se respetaron o porque no se te hizo válida la garantía y ya solicitaste a la empresa que te reembolse tu inversión o te cambie el producto y hubo negativa, entonces es cuando entra Profeco.

Entonces, para presentar tu queja ante la Profeco debes acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana y los requisitos que ahí te van a solicitar, es primero que nada, tu nombre y domicilio, recomendamos que lleves contigo tu INE para agilizar el trámite.

Cómo iniciar una queja ante la Profeco, paso a paso

En la oficina debes indicar que deseas ingresar una queja contra tal o cual empresa por lo que te solicitarán el nombre y domicilio de la empresa, los cuales puedes encontrar en la factura, ticket o contrato. En caso de no tenerlos basta con que indiques la dirección en donde puedes localizar al proveedor.

Posteriormente, el o la empleada de Profeco te pedirá que le describas el bien o servicio que estás reclamando y solicitará que le describas brevemente cómo fueron los hechos que reclamas. Esto se puede llenar en la oficina o puedes descargar el formato, imprimirlo y llenarlo antes de que vayas a la dependencia.

Después de eso, el personal te indicará el procedimiento a seguir y deberás dejar tus datos de contacto para que te informen el avance de tu queja. Esto mismo lo puedes hacer a través del sitio de internet de la Profeco llamado Concilianet, en donde deberás registrarte para poder presentar tu queja.

Te puede interesar: Profeco alerta sobre riegos de comer palomitas de microondas en exceso

No olvides llevar o tener a la mano cualquier documento que te ayude a solventar tu queja, como facturas, publicidad, recibos o todo lo que consideres pertinente, en caso de no tener alguno, igual puedes acudir a solicitar apoyo o hacer uso del número telefónico para asesorías: 800 468 8722.