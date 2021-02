En México el tema de los testamentos no es algo que se suela abordar cotidianamente. De hecho, existe mucha desinformación al respecto, es por ello que no son pocas las personas que se llegan a cuestionar sobre si un familiar de ellos, sobre todo cuando se trata de los más cercanos, le ha dejado algo de su patrimonio, es por ello que en esta nota nos dedicaremos a dar respuesta a la pregunta "¿Cómo puedo saber si soy heredero de una persona?" Para que despejes tus dudas.

Si ya de entrada, como se mencionaba en el párrafo introductorio, los testamentos no es un concepto del que se hable en las mesas de las familias mexicanas, el asunto se complica si a eso le sumamos que muchas veces por una u otra razón las personas que hacen su testamento no deciden o no alcanzan a comunicárselo a sus herederos. Todo lo anterior puede ocasionar que los herederos de un documento testamentario no se den por enterados al debido tiempo, de ahí la importancia de informarse al respecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¿Qué se necesita en México para hacer la declaración de herederos?

Así puedes conocer si eres heredero de una persona que ha fallecido/ Fuente: Pixabay

De acuerdo con lo que nos informó la licenciada en derecho Gricelda Rendón, lo primero que una persona interesada en saber si forma parte de la herencia que dejó el finado y que se encuentra en un texto legal es reconocer qué parentesco tenía con el fallecido, puesto que, conforme a lo que dice la jurisdicción en la materia, es más probable que el muerto haya dejado sus bienes y propiedades como herencia de sus familiares más directos, es decir, hijos, cónyuge, padres y familiares hasta la cuarta línea de sucesión.

Lo anterior también es importante a tomar en cuenta, ya que de no haber un documento registrado en la notaría, según lo establecido en la ley, el patrimonio del finado pasa a los familiares directos.

Ahora bien, otro factor esencial es, si duda alguna, si la persona que falleció tenía bienes: es lógico que si no los tenía, no existirían propiedades que heredar. Para poder tener certeza jurídica de que el finado poseía o no bienes, deberás buscar la asesoría de un abogado o un notario, quien te brindará las herramientas necesarias en caso de que te encuentres en la línea de sucesión (línea de parentesco) y se encargará de corroborar en el Registro Público de la Propiedad la existencia de patrimonio a nombre del muerto. Cabe mencionar que el documento que se te solicitará para conocer si existe el testamento es presentar el acta de defunción, mismo que podrás adquirir en las oficinas de Registro Civil.

A su vez, el licenciado acudirá ante un juez para que este pueda ordenar oficios al archivo de notarías y al registro público, instancias que tendrán la obligación de informar si hay o no un testamento del finado, en caso de haberlo, se deberá dar inicio a un proceso testamentario.

Posteriormente, la persona que tiene bajo su poder el documento, en este caso, el notario, puesto que es allí donde se guardan los testamentos, deberá analizar el testamento y contactar a las personas cuyos nombres estén establecidos en este o, en otras palabras, a los herederos del muerto.

Leer más: ¿Cuánto cobra un notario en México por hacer una declaración de herederos?

En conclusión, lo cierto es que para saber si has heredado o no inmuebles o bienes de un familiar fallecido, tendrás que interesarte en averiguarlo, ya que, como se ha mencionado en notas previas, el documento no se abrirá y, por ende, no se podrán conocer los nombres de los herederos, hasta que se presente en la notaría donde se hizo el testamento el acta de defunción de la persona y algunos otros documentos, tanto del finado como de los interesados, por lo que lo más aconsejable es que se comience el trámite cuando se tiene razones para creer que podrías estar incluido en la lista de herederos de una persona, sobre todo si eres hijo, cónyuge del mismo o quizá un sobrino muy querido.