Cómo puedo trabajar desde casa: dónde buscar empleo remoto

A partir de la pandemia el trabajo remoto comenzó a cobrar gran popularidad, en especial entre los trabajadores jóvenes, ya que, a diferencia de un empleo presencial, brinda mayor flexibilidad laboral, lo que permite tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.

Un trabajo remoto, generalmente, permite laborar desde cualquier parte, ya sea casa, café, coworking o incluso en unas ligeras vacaciones o escapadas turísticas. La mayoría de los empleos online, además, tienen horarios flexibles. Así pues, todas estas ventajas han hecho que este tipo de trabajo sea muy cotizado, en especial para quienes disfrutan de estar viajando y se reconocen como nómadas digitales.

Si estás interesado en un empleo de este tipo, te explicaremos cómo encontrar trabajos remotos. No es imposible, aunque debes saber que al inicio tal vez no ganes mucho, pero una vez adquieras la experiencia necesaria, podrás moverte con mayor facilidad e incluso ir encontrando mejores empleos. Muchas de las ofertas laborales suelen enfocarse en freelancers, es decir, trabajadores no regulares, sino ocasionales.

Si no sabes por dónde comenzar, hemos reunido las plataformas de empleo web más populares y en donde seguro hallarás algo que se adapte a tu perfil.

Plataformas para trabajar desde casa

Freelancer

Este es uno de los sitios fundadores Aquí se publican oportunidades de empleo independiente y online, cuenta con filtros para buscar lo que mejor se acomoda a tu perfil. Es de uso gratuito y siempre está muy activa.

Workana

Este es otro de los portales más populares para buscar trabajo remoto. Tiene categorías dedicadas a la programación diseño, redacción web, traducción, mercadotecnia, soporte administrativo y mucho más, además de que las ofertas laborales son de distintas partes del mundo y en varios idiomas, desde español, hasta inglés o portugués.

We Work Remotely

Una plataforma de empleo muy descriptiva, como podrás notar por su nombre. Tiene ofertas de trabajo que puedes filtrar por categorías, aunque lo que más hallarás será para desarrolladores, diseñadores, ventas y marketing. Hay opciones de empleo a tiempo completo o medio tiempo, o por proyectos.

Working Nomads

Por último, te recomendamos esta plataforma, que está pensada para los nómadas digitales, es decir, quienes trabajan de manera remota desde distintas partes del mundo. Lo atractivo de esta web es que cuenta con muchísimas opciones de trabajo, desde las clásicas de desarrollo, marketing y finanzas, hasta otras como docencia, consultorías, recursos humanos u opciones en áreas de salud.

Te recomendamos leer:

Trabajar desde casa brinda muchas ventajas, pero hay que tener presente que igual que cualquier otro empleo requiere de mucha responsabilidad y organización. Por lo cual, es necesario saber organizarse, para no perder tiempo y poder explotar todos los beneficios del empleo remoto.