Frota lentamente durante uno o dos minutos, luego limpia el compuesto y revisa la zona dañada. En el mejor de los casos el rayón se habrá quitado a la primera, pero si no, será necesario aplicarlo nuevamente.

Si prefieres no aventurarte con productos caseros, existen compuestos profesionales para quitar rayones y se encuentran a la venta en casi cualquier refaccionaria o incluso en internet. Se trata de una sustancia pastosa que posee partículas con cualidades abrasivas que son de gran ayuda para eliminar detalles superficiales en la carrocería.

Posteriormente, enjuaga la zona para retirar los restos de pasta, seca con un paño suave y repite el procedimiento si no funcionó en el primer intento.

La primera recomendación es identificar qué tipo de rayón tiene tu auto, y esto puedes comprobarlo al pasar la uña encima. Si tu uña se queda trabada en el rayón, significa que el daño no es superficial, por lo que tal vez sea necesario llevarlo con especialistas.

Aunque no afecten su funcionamiento, los rayones en un coche son una preocupación para los conductores, pues no resulta nada barato quitarlos, así que aquí te compartiremos algunos consejos sobre cómo pulir y quitar los rayones de un automóvil .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.