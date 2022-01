¿Cómo quitar el mal olor de los perros en la casa?

Si notas que a pesar de bañar a tu perro y limpiar su espacio continúa oliendo mal, es probable que tu can sufra de alguna infección en la piel o problemas gastrointestinales .

Un truco casero eficaz contra los malos olores caninos consiste en mezclar vinagre de manzana con champú para perros en iguales medidas, lo que ayuda a que el perro del can se vuelva más brillante y sano.

Para mantener a tu perro lo más limpio posible y que el mal olor no inunde tu hogar, procura bañarlo una vez al mes y cepillarlo regularmente.

