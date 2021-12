¿Cómo quitar el sueño?

Si no tienes alimentos ni bebidas estimulantes a la mano, respirar profundo 10 veces puede ayudarte, ya que de esta forma aumentas la cantidad de oxígeno en tu sangre, reduciendo la sensación de somnolencia. Simplemente aspira profundamente por la nariz, aguanta el aire por 2 segundos y exhala por la boca.

Una breve siesta de 15 minutos puede ser de gran ayuda contra el sueño, sobre todo si no lograste descansar la noche anterior, pero está claro que este método no puede realizarse fácilmente si te encuentras en el trabajo.

Como habrás notado, varios de estos alimentos no sólo ayudan a combatir el sueño, sino que además son saludables, por lo que pueden ser una gran opción.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.