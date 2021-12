¿Cómo quitar la pelusa de la ropa?

Las pelusas o bolitas de pelo en las prendas son un inconveniente con el que puedes toparte en el momento más inoportuno, especialmente en prendas oscuras o de gamuza y gabardina, así que te explicaremos cómo quitar las pelusas de la ropa.

Si estabas a punto de salir y descubriste que tu ropa está llena de pelusas no desesperes, sólo sigue estos sencillos consejos y podrás deshacerte de esas molestas bolitas de pelo que se han acumulado en tus prendas de forma fácil y eficaz.

Sabemos que existen rodillos especiales para quitar pelusas, pero no siempre hay uno en casa, pero hay algunos trucos caseros que pueden cumplir el mismo fin.

Trucos caseros para quitar pelusas de la ropa

La cinta adhesiva es muy eficaz para deshacerte de las pelusas. Basta con colocar la ropa sobre una base y luego cortar algunas tiras de cinta. Presiona la cinta contra la ropa y luego retírala con rapidez para retirar la pelusa.

Los rastrillos no sólo sirven para afeitar, también son eficaces contra las bolitas de pelo. Sólo pásalo con cuidado sobre las zonas de la ropa con pelusa, pero procura no ejercer demasiada presión ni hacerlo muchas veces para no dañar la tela. Si se trata de una tela fina, lo mejor será probar otro método.

La piedra pómez también es muy buena para este fin, aunque no se recomienda con telas delicadas como la seda o el algodón. Sólo debes pasar la piedra sobre la ropa las veces necesarias y siempre en la misma dirección para retirar las pelusas.

Aunque no lo parezca, los guantes de goma también son grandes aliados para deshacernos de la pelusa. Sólo debes pasar una mano con guante sobre la tela varias veces de arriba a abajo, y notarás cómo las pelusas se van acumulando en una sola parte, la cual puedes retirar con la mano o un poco de cinta adhesiva.

Como te has percatado, no es nada difícil quitar las pelusas de la ropa y tampoco necesitas un rodillo especial. Basta un poco de ingenio y algunos productos caseros para dejar tus prendas finas y sin restos de pelos.