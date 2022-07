Cómo reportar un número que me está molestando

Jalisco.- Recibir llamadas constantemente o en horarios inadecuados por parte de empresas puede ser molesto, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene un registro de teléfonos para que las compañías no puedan contactarte, te decimos cómo inscribirte.

Este servicio es gratuito y para obtenerlo debes llamar al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), para acceder debes seguir los siguientes pasos:

1.-Si vives en las áreas metropolitanas de Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, llama al 9628 0000, para el resto de la república comunícate al 01 800 962 8000.

2.-Ingresa a la página de Internet https://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp

3.-Comunícate al Teléfono del Consumidor (Telcon) al 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana o al 01 800 468 8722 para el resto de la República.

Con estos pasos tu celular, número de casa u oficina queda inscrito, tiene una validez de dos años. En un plazo de 30 días debes de dejar de recibir llamadas de publicidad, además que deberán de usar datos personales con fines mercadológicos.

En caso de que no se respete tu registro puedes denunciar marcando al Teléfono del Consumidor (Telcon) 5568 8722, para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 800 4688722, del interior de la República, de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas.

Después debes mandar un correo a la dirección repep@profeco.gob.mx con en el que se mencione nombre de la empresa que sigue llamando, además del número, un relato de los hechos indicando fecha en que le ofrecieron los bienes, productos o servicios, tu nombre y domicilio.

Debes tener en cuenta que tu denuncia no procederá si tu accediste a dar tus datos a esa empresa, si aún no pasan los 30 días de plazo del REPEP, si ya venció dicho registro o fue cancelado por ti, tampoco si las llamadas se producen con otros fines diferentes a los comerciales, como fines políticos o encuestas porque eso no es injerencia de la Profeco.