¿Cómo saber si hay una fuga de agua en mi casa?

Si has confirmado o sospechas que hay una fuga de agua en tu casa, podrás solucionar el problema dependiendo de dónde se presente la fuga y qué tanto sea el daño que ha causado, pero la mejor opción siempre será contactar a un plomero de confianza, pues nadie mejor que un profesional para eliminar las fugas de agua.

También debes inspeccionar los goteos de los grifos de tu vivienda, aunque aparentemente no presenten fugas. Coloca recipientes bajo cada grifo en baños y cocina, espera una o dos horas y revisa si hay agua. De ser así, será necesario apretar las llaves o incluso cambiarlas.

Para asegurarte de que no hay fugas en tu baño , revisa que cada una de las llaves cierren correctamente, incluyendo la llave principal del paso de agua, la del lavabo, de la ducha y las del inodoro.

Una fuga de agua puede ser un problema que puede provocarte grandes gastos en tu recibo mensual, pues a veces no es fácil identificarlas hasta que hay que pagar, pero no te preocupes, que aquí te explicaremos cómo saber si hay una fuga de agua en tu casa .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.